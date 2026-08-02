Rita Ora në koncertin në Ohër: Jam shumë krenare që jam nga Kosova, që jam shqiptare
Ylli shqiptar me famë ndërkombëtare, Rita Ora, ka dhuruar një performancë të veçantë mbrëmë (e shtunë) në Ohër, në një nga koncertet më të mëdha verore të zhvilluara atje.
Këngëtarja interpretoi disa prej hiteve të saj më të njohura, të cilat kanë arritur miliona dëgjime në mbarë botën, ndërsa gjatë gjithë mbrëmjes krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme me publikun.
Gjatë koncertit, artistja iu drejtua disa herë fansave në gjuhën shqipe dhe tregoi lidhjen e veçantë që ka me Ohrin, duke kujtuar se e ka vizituar që në fëmijëri me familjen.
@portalb.mk Rita Ora e falënderoi publikun në shqip sonte gjatë koncertit në Ohër
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“Jam rritur në Londër, por zemra ime do të jetë gjithmonë në këtë pjesë të botës”, tha ajo.
Rita gjithashtu përshëndeti shqiptarët e shumtë në publik, duke shprehur krenarinë për prejardhjen e saj nga Kosova dhe Shqipëria.
“Jam shumë krenare që jam nga Kosova, Shqipëria dhe dua që të gjithë të jemi krenarë për atë që jemi dhe nga vijmë”, theksoi në vazhdim.
Performanca e saj në Ohër u prit me entuziazëm të madh dhe ishte një tjetër moment që dëshmoi lidhjen e fortë të artistes me publikun shqiptar në rajon. /Telegrafi/
@portalb.mk Rita Ora në Ohër: Për gjithë shqiptarët e mi në turmë, jam shumë krenare që jam nga Kosova, Shqipëria
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