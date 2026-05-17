Sa fituan prezantuesit e Eurovisionit?
Eurovision-i ka mbaruar dhe dyshja prezantuese Victoria Swarovski dhe Michael Ostrowski kaluan tre netë duke kënduar, kërcyer dhe prezantuar para një audience prej milionash.
Pasi mbaroi konkursi, shumë ishin kuriozë se sa fituan për angazhimin e tyre.
Edhe pse shumat zyrtare nuk dihen, media austriake raporton se është e mundur të vlerësohet me saktësi se cilat ishin tarifat.
Tarifat e organizatorëve janë një sekret i ruajtur me kujdes dhe detajet thuhet se mbrohen nga kontratat dhe nuk mund të bëhen publike.
Pavarësisht kësaj, mediat austriake kanë publikuar vlerësime të fitimeve të tyre.
Victoria Swarovski më parë në emisionin 'Willkommen Osterreich' rreth rëndësisë së pavarësisë financiare për të, pavarësisht pasurisë së familjes 'Swarovski'.
Kjo është arsyeja pse besohet se ajo është shumë e kujdesshme kur zgjedh projekte dhe negocion kushtet e angazhimit.
Swarovski është një nga prezantueset më të kërkuara në botën gjermano-folëse dhe që nga viti 2018 ajo ka drejtuar emisionin e njohur RTL, "Let's Dance".
Për këtë projekt, i cili zgjat disa muaj, ai dyshohet se merr rreth 300 mijë euro në sezon.
Në Festivalin e Këngës në Eurovision, situata duket se ka qenë ndryshe.
Sipas informacioneve nga burime pranë produksionit, dyshohet se Swarovski ka fituar dhjetëra mijëra euro.
Mediat austriake vlerësojnë se honorari i saj mund të ketë arritur në 120 mijë euro, duke përfshirë të gjitha detyrimet shoqëruese.
Fitimet e Michael Ostrowski-t thuhet se varionin midis 80 dhe 100 mijë eurove.
Për prodhime të kësaj madhësie dhe shikueshmërie, këto janë shuma normale.
Edhe pse në shikim të parë mund të duket e thjeshtë, puna e organizimit të Festivalit të Këngës në Eurovision përfshin shumë më tepër se sa vetëm transmetime të drejtpërdrejta.
Përveç tri netëve të transmetimeve, Swarovski dhe Ostrowski morën pjesë në prova të shumta, prova skenari dhe performance, xhirime, si dhe në seanca fotografike dhe intervista maratonë.
Si fytyra e Festivalit të Këngës në Eurovision, ata iu përkushtuan plotësisht projektit për disa javë dhe është pikërisht ky nivel angazhimi që paguhet shtesë. /Telegrafi/