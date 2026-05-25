Nisma dhe PDK arrijnë marrëveshje për bashkëpunim politik dhe elektoral, Limaj flet pas takimit me Hamzën
Kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka bërë të ditur se ka pritur në takim kryetarin e Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, me të cilin kanë arritur pajtim për nisjen e një bashkëpunimi strategjik politik, elektoral, qeverisës dhe organizativ ndërmjet dy subjekteve politike.
Përmes një njoftimi publik, Limaj tha se në një periudhë jo të lehtë për vendin, kur qytetarët presin më shumë përgjegjësi dhe seriozitet nga politika, është koha që forcat politike që ndajnë të njëjtat vlera shtetformuese të bashkëpunojnë për interesin e Kosovës.
Ai bëri të ditur se Nisma Socialdemokrate do ta mbështesë Partia Demokratike e Kosovës dhe kandidatin e saj për kryeministër, Bedri Hamza, në zgjedhje.
Sipas Limajt, dy partitë janë dakorduar që në periudhën në vazhdim të ndërtojnë një proces të koordinuar bashkëpunimi dhe integrimi politik, me synimin për të kontribuar në stabilitet institucional, zhvillim ekonomik, forcim të shtetit dhe funksionim më efikas të institucioneve të Kosovës.
Ai theksoi se ky bashkëpunim mbështetet në vlerat shtetformuese, orientimin euroatlantik, partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe respektin për luftën çlirimtare dhe rolin e Ushtria Çlirimtare e Kosovës në lirinë dhe shtetndërtimin e Kosovës.
Limaj po ashtu deklaroi se mbështetja për këtë partneritet është edhe mbështetje për “vlerat e luftës çlirimtare” dhe për ish-pjesëtarët e Ushtria Çlirimtare e Kosovës që po përballen me proceset gjyqësore në Hagë.
Në fund, ai u shpreh se Kosova ka nevojë për më shumë bashkëpunim, maturi dhe prioritizim të interesit të qytetarëve dhe shtetit mbi interesat tjera politike.