Nga Prishtina në Pejë, LDK intensifikon takimet me qytetarë
Kandidati për kryeministër nga LDK, Lumir Abdixhiku, së bashku kandidaten për presidente poashtu nga LDK, Vjosa Osmani, kanë zhvilluar një takim me të rinjtë në Parkun e Prishtinës.
Osmani ka shpërndarë pamje nga takimi përmes një postimi në Facebook, duke vënë në pah atmosferën dhe entuziazmin e të rinjve.
“Plot rini, plot ngjyra, e natyrisht bashkë me ta edhe plot fitore”, ka shkruar Osmani, teksa ka ndarë fotografi me të rinjtë.
Pas Prishtinës, Abdixhiku dhe Osmani kanë vazhduar takimet edhe në Lugun e Baranit.
“Nga Lugu i Baranit. Kur populli zgjohet, ndryshimi nuk ndalet. Kur njerëzit bëhen bashkë, shpresa bëhet lëvizje. Lidhja është gati!”, ka shkruar Abdixhiku në një postim të tij.