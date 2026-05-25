Mblidhen rinia e LDK-së, Abdixhiku: Talentët tanë s’duhet të kërkojë rrugë jashtë Kosovës
Kandidati për kryeministër nga LDK, Lumir Abdixhiku, së bashku kandidaten për presidente poashtu nga LDK, Vjosa Osmani, kanë zhvilluar një takim me të rinjtë në Parkun e Prishtinës.
Kryetari i LDK-së tha se rinia e Kosovës ka ëndrra të mëdha, por se ato “nuk mbahen veç me fjalë”.
Abdixhiku theksoi se të rinjtë duan të studiojnë, të punojnë me dinjitet, të krijojnë familje, të udhëtojnë dhe të ndërtojnë jetën në Kosovë, ndërsa shtoi se nevojitet shumë punë për ta bërë vendin më të drejtë dhe me më shumë mundësi.
“Na duhet shumë punë për t’ua bërë vendin më të drejtë, me më shumë mundësi, arsim më cilësor, paga më të mira e hapësirë që talenti i tyre të mos kërkojë rrugë jashtë Kosovës”, ka shkruar Abdixhiku.
Ai nënvizoi se një vend që i mban të rinjtë afër ëndrrave të tyre është vend që ecën përpara.
Në fund, Abdixhiku u shpreh se prioritet duhet të jetë krijimi i kushteve që rinia të mos e shohë largimin si zgjidhje, por të ketë perspektivë brenda vendit.