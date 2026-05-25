Nicolas Cage zbulon pse Christopher Nolan nuk dëshiron të punojë me të: Shumica e tyre ofendohen dhe nuk telefonojnë më
Aktori Nicolas Cage foli për përvojën e tij në Hollywood dhe marrëdhënien me regjisorët e famshëm, duke vënë në dukje se disa prej tyre ndaluan së kontaktuari me të pasi ai i refuzoi projektet e tyre.
Edhe pse së shpejti do të debutojë në universin Spider-Verse, Cage zbuloi se nuk do të punojë me regjisorin Christopher Nolan së shpejti, duke pretenduar se nuk po e kontakton më pasi ai dikur e refuzoi rolin në filmin "Insomnia" të vitit 2002.
"David O. Russell më ofroi një film njëqind vjet më parë. Ishte një film i mirë, ai ma ofroi dhe unë thashë jo. Ai është i vetmi regjisor që kam refuzuar ndonjëherë, i cili në fakt u kthye tek unë dhe më ofroi një film tjetër", tha Cage për The New York Times.
Ai shtoi se situata të tilla ndodhin shpesh në industri.
"Shumica e tyre ofendohen dhe nuk më telefonojnë. Më ka ndodhur një milion herë. I ka ndodhur Christopher Nolan, Woody Allen, Paul Thomas Anderson. Ata nuk më kthejnë telefonatat", theksoi aktori.
Duke kujtuar ofertat e mëparshme, Cage përmendi bashkëpunimin me Paul Thomas Anderson.
"Ai më tregoi një film të shkurtër me Philip Baker Hall dhe supozohej të bënim diçka së bashku, por nuk ndodhi asgjë", tha ai.
Duke folur për bashkëpunimin me regjisorin David O. Russell në filmin e ri "Madden", Cage theksoi se përvoja ishte pozitive.
"Sidoqoftë, Davidi më telefonoi gjithsesi, dhe fakti që ai më telefonoi përsëri dhe më ftoi përsëri tregoi se sa bujar dhe profesional ishte. Nuk doja të thoja përsëri jo sepse kam respektin më të madh për talentin e tij. Ishte një përvojë e mrekullueshme. Më pëlqeu të punoja me Davidin. Më pëlqeu të punoja me Christian Bale dhe John Mulaney", tha Cage.
Filmi "Madden", në të cilin Cage portretizon trajnerin legjendar të futbollit amerikan, John Madden, ndjek jetën dhe kontributin e tij në zhvillimin e videolojës së njohur Madden NFL. Në film luajnë gjithashtu Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis dhe Joel Murray. /Telegrafi/