Khloe Kardashian dhe Scott Disick tregojnë se lidhja e tyre si familje e zgjeruar është më e fortë se kurrë derisa festojnë së bashku ditëlindjen e tij të 43-të
Khloe Kardashian dhe Scott Disick kanë treguar se lidhja e tyre si familje e zgjeruar është më e fortë se kurrë, teksa festuan ditëlindjen e tij të 43-të me një darkë në Malibu të premten.
Personazhi televiziv, i cili ka tre fëmijë me Kourtney Kardashian, 47 vjeçe, iu bashkua Khloe-s dhe shoqes së tyre Malika Haqq për festën.
Për daljen, Scott kishte veshur një xhaketë të zezë mbi një bluzë të zezë dhe xhinse të lehta blu.
Ai e kompletoi veshjen me një palë Nike Air Force Ones të bardha dhe një zinxhir të gjatë ari.
Ndërkohë, Khloe zgjodhi një stil të thjeshtë me xhinse të lehta blu, një bluzë të zezë me mëngë të gjata dhe syze të mëdha të errëta.
Ndërsa po largoheshin nga restoranti luksoz, ata u panë në humor shumë të mirë teksa ecnin të kapur për krahu drejt një SUV-i të zi.
Scott iu bashkua në mënyrë jozyrtare familjes Kardashian/Jenner kur filloi lidhjen me Kourtney në vitin 2006.
Dyshja kishin një lidhje me ulje-ngritje deri në vitin 2015 dhe së bashku kanë tre fëmijë: Mason, 16 vjeç, Penelope, 13 vjeçe dhe Reign, 11 vjeç.
Marrëdhënia e tyre e trazuar është dokumentuar në reality show-n e E! “Keeping Up With the Kardashians”.
Pavarësisht ndarjes, themeluesi i “Talentless”, i cili ishte fëmijë i vetëm dhe humbi të dy prindërit në vitet 2013 dhe 2014, mbetet i afërt me familjen e ish-partneres së tij.
Pas ndarjes, Kourtney vazhdoi lidhjen me modelin algjerian Younes Bendjima nga 2016 deri në 2018.
Më pas, në vitin 2021, ajo zyrtarizoi lidhjen me mikun e vjetër Travis Barker, 50 vjeç.