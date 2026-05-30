Emilia Clarke thotë se ka përjetuar “mungesë kujdesi” gjatë xhirimit të skenave nudo
Emilia Clarke ka folur hapur për “mungesën e kujdesit” që ka përjetuar gjatë xhirimit të skenave nudo gjatë karrierës së saj, duke thënë se kjo gjë “mund të ishte parandaluar”.
Aktorja 39-vjeçare vlerësoi drejtuesit e serialit “Game of Thrones”, ku ajo u shfaq në disa skena nudo, por në një intervistë për revistën Variety në rubrikën “Power of Women”, tha se në projekte të tjera është ndier më pak e sigurt.
Ajo u shpreh: “Kam përjetuar mungesë kujdesi në punë të tjera, gjë që mendoj se mund të ishte parandaluar me pak më shumë vëmendje.”
“Nuk dua të përmend role specifike. Ka pasur disa raste kur kam thënë: ‘Kjo nuk është në rregull.’ Dhe përsëri, nuk ka qenë për shkak të abuzimit me pushtetin; por për shkak të mungesës së mendimit dhe kujdesit.”
Në intervistë, Emilia foli edhe për “fajin e të mbijetuarit” pasi kaloi dy aneurizma të trurit që i rrezikuan jetën gjatë kohës kur xhironte serialin e famshëm të HBO, ku luante Daenerys Targaryen.
“Për disa vite, ndihesha sikur i kisha shpëtuar vdekjes dhe ajo po vinte sërish pas meje,” tha Clarke. “Ndihesha sikur kisha bërë diçka gabim dhe nuk duhet të isha këtu.”
Ajo shtoi me ironi: “Gjithashtu mendoja se kjo më kishte prishur aftësinë për të aktruar, gjë me të cilën disa njerëz mund të bien dakord!”
Duke folur për rolin e saj ikonë, ajo tha: “Kam kaluar nëpër shumë rrugë të ndërlikuara për të arritur aty ku jam tani — në një pikë ku jam më në fund shumë mirënjohëse për gjithçka që ‘Game of Thrones’ ka bërë për mua.”
“Nuk ndihem më e bllokuar prej tij apo prej pasojave të tij; ndihem thjesht me fat që më ka ndodhur, dhe edhe më me fat që kam pasur kohë ta kuptoj atë përvojë. Tani ndihem plotësisht në anën tjetër të saj.”
Kjo vjen pasi Emilia zbuloi se kishte ngrirë vezët e saj në moshën 35-vjeçare, pas një periudhe stresuese të lidhur me problemet serioze shëndetësore.