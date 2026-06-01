Tchouameni flet për herë të parë për përplasjen me Valverden: Kjo është ajo që ndodhi
Mesfushori i Real Madridit, Aurelien Tchouameni, ka folur për herë të parë publikisht lidhur me përplasjen e tij me shokun e skuadrës Federico Valverde, duke pranuar se një incident ka ndodhur, por duke theksuar se situata është “ekzagjeruar” nga mediat.
Dy lojtarët u gjobitën me nga 500,000 euro secili nga Real Madridi pas një përplasjeje në kampin stërvitor të klubit, ngjarje që sipas raportimeve të ESPN ndodhi në fillim të këtij muaji.
Incidenti thuhet se ka sjellë edhe pasoja fizike për Valverden, i cili u trajtua në spital pas një prerjeje në ballë dhe tronditjeje.
Duke folur nga kampi i kombëtares franceze në Clairefontaine, Tchouameni deklaroi se situata është fryrë më shumë se sa duhet nga media.
“Sigurisht që diçka ndodhi, mund të lexoni për të në media. Është e ekzagjeruar sepse u bë lajm dhe kur luan për Real Madridin, kjo merr shumë vëmendje. Ka shumë gjëra të pavërteta që janë shkruar", u shpreh ai.
Mesfushori francez mohoi disa raportime që flisnin për një përplasje fizike direkte dhe theksoi se marrëdhënia me Valverden mbetet e mirë.
“Nuk do të hyj në detaje. Klubi e di saktësisht çfarë ka ndodhur. Shumë gjëra mbeten brenda dhomës së zhveshjes. Jeta vazhdon. Unë dhe Fede kemi të njëjtin objektiv: të fitojmë trofe me Real Madridin. Nuk ka probleme", shtoi Tchouameni.
Ky incident vjen në një periudhë ku Real Madridi ka pasur disa tensione të brendshme, përfshirë edhe përplasje të tjera mes lojtarëve në fund të sezonit, të cilat janë cilësuar si raste të izoluara dhe të zgjidhura brenda ekipit. /Telegrafi/