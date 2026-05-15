Japonia shpall listën e lojtarëve për Kupën e Botës, mungojnë dy nga yjet e saj më të mëdhenj
Federata e Futbollit të Japonisë njoftoi listën prej 26 lojtarësh për Kupën e Botës që do të zhvillohet së shpejti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.
Kur kanë mbetur më pas se një muaj deri në nisjen e Kampionatit Botëror, disa nga kombëtaret veçse kanë zyrtarizuar listat e tyre për ngjarjen më të madhe të futbollit.
Kombëtarja e fundit që ka publikuar listën me 26 futbollistë të ftuar është ajo e Japonisë, e cila ka edhe befasi në të.
Dy yjet e mëdhenj të ekipit kombëtar, Takumi Minamino i Monacos dhe Kaoru Mitoma i Brightonit, nuk janë në mesin e të ftuarve.
Mitoma është i lënduar dhe mjekët e ekipit kombëtar besojnë se ai nuk mund të rikuperohet në kohë, ndërsa Minamino u la jashtë me vendim të stafit të trajnerëve.
Ndryshe, Japonia do të luajë kundër Holandës, Tunizisë dhe Suedisë në fazën e grupeve të Kupës së Botës.
🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹
⚽️メンバー発表⚽️
𝗚𝗞
早川友基 鹿島アントラーズ🇯🇵
大迫敬介 サンフレッチェ広島🇯🇵
鈴木彩艶 パルマ・カルチョ🇮🇹
𝗗𝗙
長友佑都 FC東京🇯🇵
谷口彰悟 シントトロイデンVV🇧🇪
板倉滉 アヤックス🇳🇱
渡辺剛 フェイエノールト🇳🇱
冨安健洋 アヤックス🇳🇱
伊藤洋輝… pic.twitter.com/R9WSIcarIy
— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 15, 2026
Lista e Japonisë për Kupën e Botës:
Portierë: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakaëa (Kashima Antlers)
Mbrojtja: Hiroki Ito (Bayern), Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Ayumu Seko (Le Havre), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Yukinari Sugawara (Wertogatok Bremen)
Mesfusha: Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Keito Nakamura (Reims), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Yuito Suzuki
Sulmi: Ayase Ueda (Feyenoord), Koki Ogawa (NEC), Kento Shiogai (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Takefusa Kubo (Real Sociedad)
/Telegrafi/