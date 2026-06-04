Qershori nis me pushime në Fafa
Qershori nis me pushime pa kufi në Fafa, aty ku ditët e para të verës bëhen më të bukura pranë detit, me shërbime të plota dhe atmosferë relaksuese për të gjithë familjen.
Me paketën All Inclusive, çdo detaj është menduar për një qëndrim të rehatshëm, argëtues dhe të paharrueshëm. Mysafirët mund të shijojnë mëngjes, drekë, snack dhe darkë, së bashku me pije alkoolike dhe joalkoolike gjatë qëndrimit.
Për ata që kërkojnë relaks, Fafa ofron plazh, pishina, Spa Center dhe pishinë të brendshme, ndërsa për më shumë argëtim në ditët e verës, aquaparku është i përshtatshëm për të gjitha moshat.
Pushimet bëhen edhe më të veçanta me animacion për të rritur dhe fëmijë, miniclub për më të vegjlit, si dhe qasje në fitness, Wi-Fi dhe parking falas.
Relaksohuni, argëtohuni dhe krijoni kujtime pranë detit me ofertën e qershorit në Fafa.
Për rezervime dhe më shumë informacione:
Numri kontaktues: +355 69 708 6352
Email: grandbluefafa@fafa.al
Lokacioni: Golem, Albania