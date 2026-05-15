Barcelona po synon tre transferime me kosto të ulët, ndër ta edhe Vedat Muriqi
Barcelona po vazhdon planifikimin për sezonin e ardhshëm me një qasje të qartë: forcimi i disa pozicioneve pa shpenzime të mëdha në afatin kalimtar.
Gjendja ekonomike e klubit e detyron drejtuesit të kërkojnë mundësi të leverdishme, ndërsa në La Liga janë identifikuar disa profile interesante me çmime të arsyeshme.
Në këtë kontekst, në listën e dëshirave të klubit katalanas përmenden tre emra që mund të transferohen në ‘Camp Nou’ për shuma relativisht modeste: Vedat Muriqi, Andrei Rațiu dhe “Oso”.
Muriqi, profili i sulmuesit që i mungon Barcelonës
Emri i Vedat Muriqit ka marrë gjithnjë e më shumë peshë brenda strukturave sportive të Barcelonës.
Sulmuesi i Mallorcas po zhvillon një sezon shumë të mirë dhe është shndërruar në një nga golashënuesit më të spikatur të kampionatit.
Me 22 gola në La Liga, 32-vjeçari kosovar po kalon ndoshta formën më të mirë të karrierës së tij, duke tërhequr vëmendjen e disa klubeve të mëdha.
Te Barcelona vlerësojnë se profili i tij do të ishte një alternativë e vlefshme në repartin ofensiv, duke ofruar forcë fizike, lojë ajrore dhe aftësi për të mbajtur topin dhe për të përballuar mbrojtjet e forta.
Rațiu, një mundësi për krahun e djathtë të mbrojtjes
Një tjetër emër që pëlqehet nga Barcelona është Andrei Rațiu. Mbrojtësi i djathtë i kombëtares së Rumanisë ka lënë përshtypje pozitive në La Liga dhe prej kohësh është lidhur me një kalim të mundshëm te katalanasit.
Ai dallohet për intensitetin, gjendjen fizike dhe aktivitetin e vazhdueshëm në krahun e djathtë, duke ofruar një profil agresiv dhe konkurrues që përshtatet me kërkesat e klubit.
Sipas vlerësimeve fillestare, kostoja e transferimit të tij mund të arrijë rreth 20 milionë euro. Te Barcelona besojnë se afrimi i lojtarëve të njohur brenda kampionatit spanjoll redukton ndjeshëm rrezikun e përshtatjes.
“Oso”, rini dhe fleksibilitet nga Sevilla
Emri i tretë në listë është “Oso”, një mbrojtës i ri i Sevillas që ka impresionuar gjatë këtij sezoni.
22-vjeçari spikat për polivalencën e tij, aftësitë fizike dhe potencialin për zhvillim të mëtejshëm. Ai mund të luajë si mbrojtës, por edhe në pozicione më të avancuara në krah, një cilësi që vlerësohet shumë nga stafi i Barcelonës.
Duke marrë parasysh situatën ekonomike dhe sportive të Sevillas, një transferim i tij mund të realizohet për një shumë nën 10 milionë euro, duke u konsideruar një mundësi shumë e mirë për një lojtar me perspektivë.
Në javët e ardhshme pritet të qartësohet se sa larg është e gatshme të shkojë Barcelona për këta tre lojtarë.
Muriqi, Rațiu dhe “Oso” përfaqësojnë profile të ndryshme, por me një të përbashkët të rëndësishme, mund të rrisin konkurrencën në ekip pa rënduar buxhetin e klubit katalanas. /Telegrafi/