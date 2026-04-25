Lista e zezë e Florentino Perezit: Nëntë lojtarë do të largohen nga Real Madridi në verë
Florentino Perez ka marrë drejtimin e një ristrukturimi masiv që përfshin largimin e deri në nëntë lojtarëve nga skuadra aktuale e Real Madridit. Qëllimi i presidentit të klubit është të ndërtojë një ekip shumë më dinamik dhe konkurrues, të aftë për të luftuar për çdo trofe.
Edhe pse klubi nuk e ka konfirmuar ende se kush do të marrë përsipër detyrën e trajnerit, është e sigurt se Alvaro Arbeloa nuk do të vazhdojë ta udhëheqë ekipin.
Plani sportiv i klubit tregon për një ndryshim të madh që do të prekë veteranët, lojtarët e rinj me perspektivë të dobët dhe lojtarët, performanca e të cilëve është vënë shumë në dyshim. Ky ndryshim institucional synon të ulë faturën e pagave dhe të hapë rrugën për një brez të ri futbollistësh me një uri më të madhe për lavdi.
Perez po e drejton personalisht këtë proces përzgjedhjeje, në të cilin emra si Andriy Lunin kanë rënë në hije pas një viti shumë të paqëndrueshëm. Portieri ukrainas nuk ka arritur të ofrojë asnjë garanci si zëvendësues i Thibaut Courtois, duke humbur besimin e plotë të stafit të trajnerëve dhe menaxhmentit.
Në këtë listë të largimeve shtohen lojtarët me shërbim të gjatë si Dani Carvajal dhe David Alaba, kontratat përkatëse të të cilëve me klubin do të skadojnë.
Të dy mbrojtësit kanë pësuar një sërë dëmtimesh të cilat, së bashku me formën në rënie, i kanë vendosur ata jashtë planeve të ardhshme. Hierarkia e Los Blancos e kupton se cikli i këtyre lojtarëve kyç ka arritur në fundin e tij natyror, duke kërkuar një ndryshim të menjëhershëm brezash. Perez nuk do të lejojë që nostalgjia të errësojë vizionin e një projekti që kërkon përsosmëri absolute fizike dhe teknike.
Mbrojtja do t’i nënshtrohet një riorganizimi pothuajse të plotë, pasi Fran Garcia gjithashtu nuk ka arritur të bindë askënd që ta mbajë atë si mbrojtës të majtë titullar. Perez do të zgjedhë vazhdimësinë me Ferland Mendy dhe daljen në skenë të Carreras, duke e lënë ish-lojtarin e Rayos në një pozicion të zëvendësueshëm. Në qendër të mbrojtjes, Raul Asencio është një tjetër lojtar i veçuar për shkak të performancës së tij të dobët dhe problemeve të ndryshme jashtë fushës.
Eduardo Camavinga është në qendër të surprizës më të madhe, pas viteve të tëra në pritje të zhvillimit të tij, që ka shteruar durimin e drejtuesve të Real Madridit. Mesfushori francez, i cili mbërriti si një lojtar premtues, duket se e ka arritur kulmin e karrierës së tij para kohe dhe klubi po kërkon një transferim fitimprurës. Riorganizimi i skuadrës nuk kursen askënd, pavarësisht statusit apo potencialit, duke i dhënë përparësi dobisë së menjëhershme dhe rritjes së qëndrueshme brenda sistemit taktik të klubit.
Huazimet dhe fitimet strategjike nën drejtimin e Perezit
Plani i presidentit të Real Madridit përfshin gjithashtu largimin e përkohshëm të talenteve të rinj si Franco Mastantuono dhe Gonzalo Garcia për t'u lejuar atyre të zhvillohen diku tjetër. Perez preferon që këta lojtarë premtues të fitojnë kohë të vlefshme loje në klube të tjera përpara se të vendosin nëse kanë një vend të përhershëm në ekipin e parë.
Lidhur me lojtarët që kthehen, klubi tashmë po punon për të rikthyer Victor Munoz, Nico Paz dhe lojtarin nën pronësi të tyre, Endrick.
Këto përforcime, së bashku me nënshkrimin e një qendërmbrojtësi të nivelit të lartë dhe një mesfushori krijues, synojnë të balancojnë një skuadër që kohët e fundit ka qenë shumë e dobët.
Qëllimi është që lojtarët e vendosur të rrethohen me lojtarë të rinj që mund të rikthejnë intensitetin e humbur në fazat vendimtare të sezonit. Presidenti i Real Madridit e di se çdo lëvizje në afatin kalimtar të verës do të shqyrtohet me kujdes nga një bazë tifozësh që kërkon sukses. /Telegrafi/