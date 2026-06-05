Rrjedhje ajri në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor, astronautët përgatiten për evakuim
Astronautëve në bordin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor u është thënë të përgatiten për evakuim për shkak të një rrjedhjeje ajri që po përkeqësohet.
NASA tha se rrjedhja po ndodhte në segmentin rus të stacionit.
Për momentin, astronautëve u është thënë të strehohen në anijen kozmike.
Ndryshe, Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor është struktura më e madhe e ndërtuar nga njeriu në hapësirë.
Është një laborator orbital që përdoret për të kryer eksperimente në gravitet të ulët dhe është një partneritet pune i pesë agjencive hapësinore nga 15 vende.
Ka qenë vazhdimisht e zënë që nga nëntori i vitit 2000 dhe ka një ekuipazh prej shtatë personash që jetojnë dhe punojnë në bord.
Në 24 orë, stacioni hapësinor bën 16 orbita rreth Tokës, duke përshkuar 16 lindje dhe perëndim dielli.
Në bord ndodhet një hapësirë jetese dhe pune më e madhe se një shtëpi me gjashtë dhoma gjumi.
Ka gjithashtu një palestër dhe një dritare me pamje 360 gradë.
Nga ISS-ja, astronautët dhe kozmonautët kryejnë shëtitje në hapësirë për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimet e stacionit hapësinor.
The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working…
— Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026
Një zëdhënëse e NASA-s tha se tuneli i transferimit të modulit të shërbimit Zvezda është vendi ku po ndodh rrjedhja e ajrit.
"Tuneli i transferimit të modulit të shërbimit Zvezda, i njohur si PrK, ka vuajtur nga çarje dhe rrjedhje për ca kohë, dhe është zbutur nga Roscosmos sa më shumë që të jetë e mundur deri më sot”, tha Bethany Stevens.
Këto çarje, sipas Stevens, "kanë qenë gjithmonë një shqetësim" që NASA i ka monitoruar nga afër. /Telegrafi/