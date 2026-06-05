Kryeministri britanik: Rusia mund të sulmojë një vend të NATO-s brenda katër viteve
Rusia mund të sulmojë një vend të NATO-s brenda katër viteve, sipas vlerësimeve të inteligjencës perëndimore, paralajmëroi kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer.
Ai i bëri këto komente ndërsa premtoi se qeveria e tij do të publikojë një plan investimesh në mbrojtje të vonuar prej kohësh përpara samitit të NATO-s muajin e ardhshëm.
“Është një vlerësim i inteligjencës sonë dhe i vendeve të tjera në NATO se mund të ketë një sulm nga Rusia ndaj NATO-s që në vitin 2030”, tha Starmer.
"Pra, mund ta shihni urgjencën dhe përparësinë që po i japim kësaj tani", shtoi ai gjatë një vizite në një prodhues dronësh në Anglinë jugperëndimore.
Kjo pasqyron afate kohore të ngjashme të shprehura nga udhëheqës të tjerë evropianë dhe shefi i NATO-s, Mark Rutte, i cili paralajmëroi në dhjetor se Rusia "mund të jetë gati të përdorë forcën ushtarake kundër NATO-s brenda pesë vjetësh".
Starmer është zotuar të rrisë shpenzimet e mbrojtjes në 2.5% të GDP-së nga viti i ardhshëm, shkruan euronews.
Një plan 10-vjeçar për investime në mbrojtje, pas një shqyrtimi të aftësive mbrojtëse të Mbretërisë së Bashkuar, ishte menduar të publikohej në fund të vitit të kaluar, por ende nuk është hartuar.
Starmer njoftoi se do të publikohej para samitit të NATO-s në Turqi, që fillon më 7 korrik.
Mediat britanike kanë raportuar se plani është vonuar për shkak të mosmarrëveshjeve midis ministrisë së financave dhe departamenteve të tjera mbi koston.
Por, Starmer këmbënguli para gazetarëve se do të "financohej plotësisht".
Më herët, shefi i ushtrisë britanike paralajmëroi se vendi duhet të forcojë mbrojtjen e tij në përgjigje të kërcënimeve të paraqitura nga Rusia.
"Në karrierën time 35-vjeçare, kjo është periudha më e rrezikshme që kam njohur", tha Marshall Richard Knighton.
"Dhe si pasojë, është e rëndësishme që ne të rrisim aftësinë dhe gatishmërinë e forcave tona të armatosura së bashku me aleatët tanë për të penguar kundërshtarët tanë të bëjnë diçka të çmendur”, shtoi Knighton.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u ka kërkuar vazhdimisht vendeve të NATO-s të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen dhe të bëhen më pak të varura nga Uashingtoni për sigurinë. /Telegrafi/