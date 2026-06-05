Natan është kthyer në një opsion shumë serioz në afatin kalimtar për Barcelonën, në rast se klubi blaugrana aktivizon kërkimin për një mbrojtës qendre.

Mbrojtësi brazilian i Real Betisit i është ofruar ekipit katalanas dhe qëndrimi i tij duket i qartë: ai do të largohej vetëm për të bërë një hap të tillë në karrierë.

Barcelona prej javësh po studion alternativa për të përforcuar boshtin e mbrojtjes, duke kërkuar profile me këmbën e majtë, lojtarë fizikë dhe të aftë për të nisur aksionet nga prapavija.

Në këtë kontekst ka dalë në pah Natan, një qendërmbrojtës 25-vjeçar që është zhvilluar nën drejtimin e Manuel Pellegrinit.

Braziliani fillimisht erdhi te Betisi në huazim nga Napoli, ndërsa më pas Real Betis e finalizoi blerjen e tij për 9 milionë euro.

Ky investim ka rezultuar i suksesshëm: Natan është shndërruar në titullar të rregullt te verdiblancos dhe në një nga mbrojtësit më të besueshëm të skuadrës.

Paraqitjet e tij kanë qenë vendimtare që Real Betis të rrisë nivelin e konkurrueshmërisë dhe të sigurojë kualifikimin në Ligën e Kampionëve.

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Pikërisht për këtë arsye, në “Benito Villamarín” nuk e konsiderojnë të lehtë një largim. Çmimi fillestar do të ishte rreth 30 milionë euro, plus 5 milionë të tjera në formë bonusesh.

Real Betis ka kontratë afatgjatë me Natanin dhe nuk ka nevojë ta shesë me çdo kusht, kjo është arma e tyre kryesore në negociata.

Qendërmbrojtësi ka edhe katër vite kontratë dhe progresi i tij ka tërhequr interes nga tregje të ndryshme, sidomos për shkak të profilit të tij fizik./Telegrafi/

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