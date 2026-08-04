Jesse Bisiwu, talenti i ri i Barcelonës që u rrit duke adhuruar Neymarin dhe krahasohet me Rashfordin
Barcelona ka siguruar një nga talentet më premtues të futbollit belg, Jesse Eugen Bisiwu, një sulmues krahu që spikat për shpejtësinë, driblimet dhe stilin e tij të veçantë të lojës.
Edhe pse drejtori sportiv Deco punoi në heshtje për transferimin e tij, 18-vjeçari nga Leuven konsiderohet një lojtar me potencial të madh dhe një profil ndryshe nga sulmuesit klasikë.
“Lojtari im i preferuar është Neymar”, ka deklaruar vetë Bisiwu, por fiziku i tij (1.85 metra), goditja e fuqishme me këmbën e djathtë dhe aftësia për të luajtur në disa pozicione të repartit ofensiv kanë bërë që ai të krahasohet me Marcus Rashfordin.
Sipas raportimeve të fundit, Barcelona ka paguar 8.5 milionë euro për Jesse Bisiwun, ndërsa Club Brugge ka ruajtur edhe 20 për qind të kartonit për një shitje të ardhshme. Kjo është tarifa që po raportohet gjerësisht nga mediat.
Le premier jour de Jesse Bisiwu au club 🇧🇪🔵🔴 pic.twitter.com/zVe1u0AL0t
— Barça News (@BarcaNewsFRA) August 4, 2026
Driblimi është arma e tij kryesore
Bisiwu preferon të aktivizohet në krahun e majtë, nga ku futet në qendër për të goditur drejt portës. Forca e tij më e madhe është aftësia për të krijuar situata një kundër një, duke përdorur driblime të paparashikueshme dhe një stil loje që i ngjan futbollit të rrugës.
Ai është një lojtar shumë i drejtpërdrejtë, që kërkon vazhdimisht të sfidojë mbrojtësit dhe të krijojë epërsi me shpejtësinë, përshpejtimin dhe ndryshimet e ritmit.
Thanks for the memories, Jesse. 🔵⚫️
Jesse Bisiwu trekt naar FC Barcelona. ℹ️https://t.co/SwNa4blKVh pic.twitter.com/rvmBd5fY9Q
— Club NXT (@ClubNxt) July 31, 2026
Megjithatë, raportet e skautimit theksojnë se Bisiwu ka ende shumë hapësirë për përmirësim. Një nga dobësitë e tij është vendimmarrja në momentet kyçe, pasi shpesh vepron me nxitim dhe humbet posedimin e topit.
Në sezonin e kaluar me ekipin rezervë të Club Brugge, ai shënoi dy gola dhe regjistroi dy asistime në 1.562 minuta lojë, duke u aktivizuar shpesh si zëvendësues.
🚨 | Jesse Bisiwu (18) du Club NXT rejoint le Barça ! 🤯🇧🇪
Il devient le troisième Belge de l’histoire à signer au FC Barcelone. 🤝 pic.twitter.com/Fj9T0P6GtG
— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) July 31, 2026
Flick beson në potencialin e tij
Një tjetër cilësi e tij është goditja e fuqishme nga distanca, ndërsa është gjithashtu shumë i rrezikshëm në ekzekutimin e goditjeve të lira dhe këndeve.
Nga ana tjetër, ai duhet të përmirësojë lojën në duelet fizike, pavarësisht gjatësisë prej 1.85 metrash, si dhe aspektin taktik. Bisiwu shpesh humbet përqendrimin në fazën mbrojtëse dhe nuk reagon menjëherë pas humbjes së topit.
Trajneri Hansi Flick besohet se mund të luajë një rol kyç në zhvillimin e talentit belg. Brenda Barcelonës ekziston bindja se, nëse arrin të përmirësojë vendimmarrjen dhe disiplinën taktike, ai ka potencialin për të siguruar një vend në ekipin e parë.
Talenti nuk i mungon. Sfida e tij më e madhe tani është ta shndërrojë atë në vazhdimësi dhe efikasitet në nivelin më të lartë. /Telegrafi/