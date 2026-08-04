Carlos Espi: Çfarë Jose Mourinho dhe Real Madridi po marrin nga transferimi më i fundit
Transferimi i Carlos Espit te Real Madridi ishte një nga surprizat më të mëdha të kësaj vere, pasi sulmuesi i Levantes nuk ishte përfolur si objektiv i gjigantit spanjoll.
Në një merkato të mbushur me emra të mëdhenj dhe me pritshmëri për një transferim rekord të Yan Diomande, ardhja e sulmuesit 21-vjeçar kaloi fillimisht nën radar. Megjithatë, vetëm pak ditë pas zyrtarizimit, popullariteti i tij u rrit ndjeshëm, me numrin e ndjekësve në Instagram që u rrit nga rreth 24 mijë në afro gjysmë milioni.
Real Madridi e prezantoi Espin në të njëjtën ditë kur Gonzalo Garcia u transferua te Fulhami për 40 milionë euro, ndërsa klubi madrilen aktivizoi klauzolën e lirimit prej 25 milionë eurosh të sulmuesit të Levantes.
Edhe pse Brightoni dhe Hull City konsideroheshin favoritë për ta transferuar, presidenti i Levantes, Pablo Sanchez, zbuloi për MARCA se Real Madridi e kishte ndjekur prej kohësh zhvillimin e lojtarit dhe nuk bëhej fjalë për një lëvizje të minutës së fundit.
Vetë Espi nuk e fshehu emocionin pas transferimit.
"Jam njeriu më i lumtur në botë. Nuk mund ta besoja kur mësova se Real Madridi ishte i interesuar për mua", deklaroi ai për MARCA.
Carlos Espí Escrihuela. 😮💨 pic.twitter.com/8ck1QYzUim
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 31, 2026
Karriera e 21-vjeçarit ka njohur një ngritje të shpejtë. Ai debutoi me ekipin e parë të Levantes në vitin 2024 dhe një sezon më vonë u bë një nga protagonistët kryesorë në rikthimin e klubit në elitën e futbollit spanjoll.
Në sezonin e kaluar në La Liga, pas ndryshimit të trajnerit, Espi u shndërrua në një lojtar kyç për mbijetesën e Levantes. Ai realizoi 11 gola, edhe pse modeli statistikor xG i parashikonte vetëm 7.57 gola, duke fituar çmimin si lojtari më i mirë U-23 i La Ligas për sezonin 2025/26.
Me gjatësi 1.93 metra, Espi është bërë i njohur për dominimin në lojën ajrore. Vetëm Alexander Sorloth i Atletico Madridit shënoi një përqindje më të lartë golash me kokë se ai sezonin e kaluar. Pavarësisht fizikut të tij imponues, sulmuesi ka treguar edhe shpejtësi të lartë, duke regjistruar 32 km/h në La Liga.
Njëri nga trajnerët e tij në akademi e ka krahasuar stilin e lojës së Espit me Borja Iglesiasin dhe Zlatan Ibrahimovicin.
Jose Mourinho kishte kërkuar prej kohësh një alternativë ndryshe në sulm, një profil të ngjashëm me atë që Joselu i ofroi Real Madridit në sezonin 2023/24.
⚽ ¡Así juega Carlos Espí! pic.twitter.com/oRtQRuGI97
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026
Espi konsiderohet një sulmues fizik, që ushtron presion ndaj kundërshtarëve, luan mirë me shpinë nga porta dhe është shumë i fortë në duelet ajrore. Profili i tij ndryshon ndjeshëm nga ai i Kylian Mbappe, Endrick apo sulmuesve të tjerë në skuadër.
Mourinho pritet ta përdorë 21-vjeçarin sidomos në ndeshjet ku Real Madridi has vështirësi ndaj mbrojtjeve të ngjeshura, kur skuadra ka nevojë për një gol në minutat e fundit ose kur Mbappe ka nevojë për pushim.
Gjatë fazës përgatitore, trajneri portugez e përshkroi transferimin e Espit si "zgjim nga një ëndërr", duke lënë të kuptohet se sfida e vërtetë për sulmuesin sapo ka nisur.
Edhe pse konkurrenca me Mbappen për një vend në formacion do të jetë jashtëzakonisht e fortë, Real Madridi e sheh transferimin e Carlos Espit si një investim me rrezik të ulët dhe potencial të madh për të ardhmen.
Duke folur për dhomën e zhveshjes, Espi nuk e fshehu emocionin.
"Të jem pranë Mbappes dhe Viniciusit, dy prej lojtarëve më të mirë në botë, është diçka e papërshkrueshme. Jam shumë i lumtur", përfundoi sulmuesi i ri i Real Madridit./Telegrafi/