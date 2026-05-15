Google mund të bëjë një ndryshim të madh në Gmail
Kur hapni një llogari personale në Gmail, Google ju jep 15 GB hapësirë ruajtjeje falas.
Pasi hapësira juaj e ruajtjes të mbarojë, keni disa mundësi për të marrë në konsideratë, duke përfshirë blerjen e hapësirës shtesë të ruajtjes nga Google One.
Për shembull, për vetëm 1.99 dollarë në muaj, mund të blini 100 GB hapësirë ruajtjeje që mund të ndahet me deri në pesë persona të tjerë.
Hapësira shtesë e ruajtjes mund të përdoret në Gmail, Drive dhe Google Photos.
Për 9.99 dollarë në muaj, Google One mund t'ju pajisë me 2 TB hapësirë ruajtjeje.
Sigurisht, mund të mos keni nevojë të shtoni fare hapësirë ruajtjeje nëse fshini përmbajtje nga emailet, fotot dhe Google Drive.
Megjithatë, ka thashetheme se Google po e zvogëlon sasinë e hapësirës falas të ruajtjes në llogaritë e reja të Gmail në 5 GB nga 15 GB.
Kjo do të ishte një rënie masive prej 67% në hapësirën falas të ruajtjes. /Telegrafi/