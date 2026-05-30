Meta prezanton abonime me pagesë për Facebook, Instagram dhe WhatsApp
Meta ka njoftuar futjen e planeve të reja me pagesë për platformat e saj kryesore Facebook, Instagram dhe WhatsApp, duke ofruar shërbime shtesë për përdoruesit që zgjedhin t’i abonohen.
Sipas kompanisë, abonimet “Plus” do të sjellin funksione shtesë si statistika më të avancuara, opsione të zgjeruara personalizimi dhe më shumë kontroll mbi përmbajtjen dhe audiencën.
Çmimet pritet të variojnë nga rreth 2.99 deri në 3.99 dollarë në muaj, në varësi të platformës.
Meta thekson se aplikacionet do të vazhdojnë të mbeten falas për përdorimin bazë, ndërsa shërbimet me pagesë synojnë të ofrojnë një eksperiencë më të avancuar për përdoruesit.
Ky hap vjen si pjesë e strategjisë së kompanisë për të rritur të ardhurat përtej reklamave dhe për të financuar investimet në teknologji të reja, përfshirë inteligjencën artificiale. /Telegrafi/