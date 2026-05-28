Facebook, Instagram dhe WhatsApp tani ofrojnë plane abonimi
Meta ka njoftuar lansimin global të planeve të abonimit për Facebook, Instagram dhe WhatsApp.
Kompania zbuloi gjithashtu se plane të reja që synojnë përdoruesit, krijuesit dhe bizneset e Meta AI do të vijnë së shpejti.
Planet e abonimit në Facebook Plus dhe Instagram Plus kushtojnë 3.99 dollarë në muaj, ndërsa WhatsApp Plus kushton 2.99 dollarë në muaj.
Meta sqaroi se këto abonime Plus do të ekzistojnë së bashku me Meta Verified dhe nuk do ta zëvendësojnë atë, transmeton Telegrafi.
Abonentët e Facebook Plus dhe Instagram Plus do të kenë qasje në disa veçori ekskluzive, duke përfshirë njohuri të avancuara të Story-t, siç janë numri i rishikimeve, aftësia për të krijuar lista të pakufizuara të audiencës përtej opsionit ekzistues Close Friends dhe opsioni për të zgjeruar Stories përtej limitit standard 24-orësh.
Abonentët gjithashtu do të jenë në gjendje të shikojnë paraprakisht Stories para se të postojnë, të kërkojnë nëpër listat e shikuesve të Story-t dhe të publikojnë postime direkt në profilin e tyre pa u shfaqur në feed-et e ndjekësve.
Shtesa të tjera përfshijnë reagime të animuara Super Heart për Stories, ikona të personalizuara të aplikacionit, fonte të personalizuara për biografitë e profilit dhe mbështetje për pin-e shtesë të profilit.
Ndërkohë, WhatsApp Plus do të prezantojë veçori të tilla si zile të personalizuara, tema të reja aplikacionesh, mbështetje për më shumë biseda të fiksuara, paketa shtesë ngjitësesh dhe opsione të përmirësuara të personalizimit të listave.