Instagram lanson Instants për ndarjen e fotove të përkohshme me njerëz specifikë
Instagram po prezanton Instants, i cili është njëkohësisht një veçori dhe një aplikacion.
Instants reklamohet si "një mënyrë e re për të ndarë momentin - me foto spontane, të pafiltruara" që u dërgohen miqve tuaj, transmeton Telegrafi.
Këto janë të përkohshme për shikuesit, por ruhen në arkivin tuaj deri në një vit dhe mund të rindahen si një përmbledhje në Stories.
Miqtë tuaj mund të reagojnë dhe të përgjigjen, me përgjigjet që shkojnë direkt në DM-të tuaja.
"Aplikacioni shoqërues" i ri i Instants ofron qasje më të shpejtë në kamerë për këtë veçori dhe tani po lansohet në iOS dhe Android "në vende të zgjedhura".
Pra, Instants është në thelb vetëm një mënyrë për të ndarë foto me miqtë tuaj të ngushtë ose ndjekësit tuaj që ndiqni, foto që zhduken pasi të jenë parë.
Instants ndodhen në këndin e poshtëm të djathtë të Kutisë suaj të DM në Instagram si një mini-grumbull fotosh.
Kur ndani një Instant, mund të shtoni një mbishkrim (i cili shkon i pari, ndryshe nga Stories), por nuk janë të mundura ndryshime të mëtejshme.
Gjithmonë mund të zgjidhni se me kë ta ndani një Instant. Madje ka edhe një buton "Anulo" në rast se dëshironi të tërhiqni shpejt diçka mbrapsht.
Në këndin e sipërm të djathtë të Instants mund të hyni në arkivin tuaj, i cili është i dukshëm vetëm për ju. /Telegrafi/