SPAK liron llogaritë e vëllezërve nga Katari për Zvërnecin, Rama: Zhvillim pozitiv, merr fund çdo shqetësim i atyre që pretendojnë pronën
SPAK ka zhbllokuar transaksionin e kryer nga investitorët e huaj që kanë blerë tokën për të investuar në Zvërnec.
Bllokimi u bë pak ditë më parë, teksa nisën verifikimet për të hetuar origjinën e pronës.
Lidhur me këtë zhvillim, Rama tha se e sheh këtë si pozitiv dhe tani merr fund çdo shqetësim i atyre që pretendojnë pronën.
SPAK bllokon transaksionin e investitorit të huaj në Zvërnec, Rama: Prokuroria të hetojë origjinën e pronës, por investimi nuk ndalon sa të jem unë
“Unë kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhje e qeverisë por një zhvillim shumë pozitiv lidhur me procesin e verifikimit transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec. Me sqarimin e plotë dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronarë.
Nga ana tjetër unë e konsideroj shumë pozitive që SPAK ka vendosur të mbajë të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë te shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo, në këndvështrimin tim, është shumë pozitive edhe për këdo që pretendon pronë në atë territor, pasi çështja do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur nga SPAK, dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë i padiskutueshëm nga pikëpamja ligjore dhe do t’i japë fund çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj”, tha kreu i qeverisë. /Tch/