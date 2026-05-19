Një tjetër prodhues veturash po vonon prodhimin e automjeteve të tij elektrike
Subaru nuk ka mungesë të automjeteve elektrike, me tre modele aktualisht në linjën e saj.
Prodhuesi i automjeteve ndërtoi portofolin e tij duke bashkëpunuar me Toyota-n, ndërsa zhvillonte automjetet e veta elektrike me bateri (BEV), por tani Subaru po e shtyn këtë, transmeton Telegrafi.
Prodhuesi i automjeteve nuk tha kurrë se kur do të lançonte automjetin e tij elektrik me bateri (BEV), por sa herë që ndodhte, Subaru e hiqte dorë nga ai.
Sipas Automotive News, CEO i kompanisë, Atsushi Osaki, tha se miratimi më i ngadaltë se sa pritej i automjeteve elektrike në Shtetet e Bashkuara, një treg kyç për markën, po e detyron kompaninë të rivlerësojë gjërat.
"Duke pasur parasysh këtë, koha e prezantimit tonë në tregun e BEV do të shtyhet. Ne duam të fillojmë një rivlerësim gjithëpërfshirës të të gjithë strategjisë, duke përfshirë modelet që do të nxirrni në treg", tha Osaki.
Subaru tha se do të vazhdojë të zhvillojë komponentë "thelbësorë" të BEV, por ashtu si prodhuesit e tjerë të automjeteve, do të "zvogëlojë ndjeshëm burimet e alokuara për këtë përpjekje".
Zbritjet nga ndërrimi i automjeteve elektrike të Subaru-së do t'i kushtojnë kompanisë 57.8 miliardë jen (363.9 milionë dollarë me kursin e këmbimit të sotëm).
Të tre automjetet elektrike që Subaru shet aktualisht janë Uncharted, Solterra dhe Trailseeker, dhe mbetet të përcaktohet se kur do të bashkohet automjeti i ardhshëm elektrik i Subaru-së.
Osaki tha se prodhuesi i automjeteve do të "përfundojë kohën e saktë të lançimit të modeleve tona BEV pasi të monitorojë me kujdes kushtet e tregut. Është ende shumë herët për të thënë një afat kohor specifik në këtë pikë". /Telegrafi/