MPJ e Maqedonisë së Veriut dënoi sulmin me dron rus që goditi një ndërtesë banimi në Rumani
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme e Maqedonisë së Veriut dënoi incidentin në Rumani pas rrëzimit të një droni rus në qytetin kufitar të Galatit.
Për herë të parë që nga nisja e luftës në Ukrainë, dronët rusë godasin një ndërtesë banimi në një shtet të NATO-s
"Ne dënojmë fuqimisht sulmin me dron rus që goditi një ndërtesë banimi në Rumani, duke plagosur civilë.
Lufta e agresionit e Rusisë kundër Ukrainës vazhdon të paraqesë rrezik përtej kufijve të Ukrainës dhe kërcënon sigurinë rajonale. Ne qëndrojmë në solidaritet të plotë me aleatin tonë Rumaninë dhe u urojmë shërim të shpejtë të plagosurve.
Së bashku me aleatët tanë, ne mbetemi të përkushtuar për të ruajtur paqen, sigurinë dhe stabilitetin në të gjithë aleancën", thonë nga MPJ e RMV-së./Telegrafi/
We strongly condemn Russia’s drone strike that hit a residential building in Romania, injuring civilians. Russia’s war of aggression against Ukraine continues to pose risks beyond Ukraine’s borders and threatens regional security.
— MFAFT North Macedonia 🇲🇰 (@MFA_MKD) May 29, 2026