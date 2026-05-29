Mickoski para vizitës së Costas: Kërkojmë zgjidhje pa prekur dinjitetin, nuk ka më lëshime për identitetin
Kryeministri Hristijan Mickoski pret që gjatë vizitës së ardhshme të Presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, të shkëmbejnë më shumë ide për tejkalimin e pengesës për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian nga, siç tha ai, kërkesa artificiale dypalëshe.
Ai tha se qëndrimi i shtetit nuk ka ndryshuar dhe se do të kërkohet një zgjidhje që nuk do të prekë dinjitetin e popullit maqedonas dhe qytetarëve të vendit.
Mickoski përsëriti se nuk ka vend për asnjë milimetër më shumë lëshime në aspektin e identitetit, sepse, theksoi ai, "ky shtet dhe qytetarët e Maqedonisë kanë dhënë shumë në dekadat e kaluara, dhe në këmbim nuk kemi marrë asgjë ose shumë pak dhe përsëri kemi kërkesa dypalëshe para nesh".
"Me Presidentin e Këshillit Evropian, Costa, deri më tani kemi pasur biseda jashtëzakonisht miqësore, duke shkëmbyer ide dhe mendime. Ai gjithmonë ka qenë konstruktiv në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje për këtë kërkesë artificiale dypalëshe që një shtet anëtar ka ndaj Maqedonisë. Shpresoj se do të vazhdojmë në atë drejtim në të ardhmen dhe jam i sigurt se me praninë e tij këtu, dhe gjatë takimit tonë dypalësh, dhe më pas në darkën e punës, do të jemi në gjendje të shkëmbejmë më shumë ide, për të parë nëse dhe si mund të kapërcehet pengesa", tha Mickoski.
Kryeministri theksoi se qëndrimet e vendit tonë janë deklaruar shumë herë dhe "do të ishte e paqytetëruar të pritej që qëndrimi të ndryshonte brenda natës, sepse parakushtet që presim të plotësohen dhe që i meritojmë, nuk janë plotësuar"./Telegrafi/