Irani po shqyrton propozimin e SHBA-së, por ende nuk ka dhënë përgjigje
Irani ende nuk i është përgjigjur një marrëveshjeje përfundimtare të propozuar me SHBA-në, që synon t'i japë fund konfliktit.
Kështu, siç raportojnë mediat botërore, përcjell Telegrafi, ka thënë një burim pranë ekipit negociator iranian për agjencinë shtetërore të lajmeve Mehr.
Burimi shtoi se në Teheran po zhvillohen diskutime mbi tekstin përfundimtar të marrëveshjes.
Ata shtuan se Irani po e shqyrtonte propozimin me kujdes, duke përsëritur pikëpamjet rreth mosbesimit të vendit ndaj palës amerikane.
"Bazuar në përvojat e mëparshme, Irani po kërkon përfitime të prekshme dhe reale", citohet të ketë thënë burimi.
Kjo vjen ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme vazhdojnë, përfshirë midis Donald Trump dhe Benjamin Netanyahut për situatën në Liban.Siç është raportuar më herët, presidenti amerikan po humbet durimin me kryeministrin izraelit, me pikëpamjen e kompromentimit të bisedimeve të paqes me Iranin. /Telegrafi/