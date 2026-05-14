Dalin nga miniera 18 minatorët e mbetur mbi 16 orë në zgafellë të Trepçës
Kanë dalë nga miniera 18 minatorët e mbetur nën 800 metra nëntokë në Trepçë.
Lajmin për Telegrafin e bëri të ditur anëtari i Sindikatës së Punëtorëve në Trepçë, Gani Osmani.
Osmani tha se nxjerrja e minatorëve u mundësua nga rregullimi përkohësisht i energjisë elektrike.
“Dolën 18 minatorët, e ndreqën rrymën përkohësisht, veç sa dolën...", tha shkurt Osmani.
Ndryshe, pas një defekti të rëndë teknik në minierën e Trepçës la të ngujuar disa minatorë në thellësi të zgafellës për më shumë se 16 orë. /Telegrafi/