Interi kërkon përfshirjen e yllit të Barcelonës në marrëveshjen për Bastonin
Sipas Corriere dello Sport, Interi është seriozisht i interesuar për kapitenin e Barcelonës, Ronald Araujo, duke e konsideruar atë si një nga objektivat kryesorë të verës.
Kjo lëvizje po studiohet si pjesë e një plani më të gjerë në afatin kalimtar pas “dopietës” në garat vendore, teksa klubi synon të forcojë edhe më tej mbrojtjen për një sulm të fortë drejt Ligës së Kampionëve.
Emri i Araujos po diskutohet tashmë në të njëjtin kontekst me Alessandro Bastonin. Barcelona vazhdon të kërkojë një qendërmbrojtës mëngjarash, dhe Bastoni mbetet shumë i vlerësuar, por kërkesa e Interit prej mbi 60 milionë eurosh e ka bërë të vështirë këtë operacion.
Pikërisht për këtë arsye, Barcelona po shqyrton mënyra për ta ulur koston, përfshirë edhe mundësinë e përfshirjes së një lojtari në marrëveshje.
Në këtë kuadër, Araujo ka dalë si një opsion i mundshëm në një skemë shkëmbimi, e cila mund të ndihmojë në “çeljen” e largimit të Bastonit.
Megjithatë, vetë Araujo dëshiron të qëndrojë te Barcelona. Thuhet se ai është i kënaqur me paraqitjet e fundit, gëzon respekt në dhomat e zhveshjes dhe vazhdon të shihet nga klubi si një pjesë e rëndësishme e projektit të ardhshëm.
Kështu, edhe pse Interi po shtyn fort për të dhe ideja e një shkëmbimi po eksplorohet, situata mbetet e ndërlikuar.
Barcelona e pëlqen Bastonin, Interi e pëlqen Araujon, por dëshira e mbrojtësit për të qëndruar në “Camp Nou” mund ta bëjë këtë plan jashtëzakonisht të vështirë për t’u finalizuar./Telegrafi/