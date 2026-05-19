Trump: Mund të na duhet ta godasim sërish Iranin - isha një orë larg sulmit
Duke folur në Uashington DC, Donald Trump ka folur për sallën e re të ballove në Shtëpinë e Bardhë.
Gjatë deklaratës së tij, presidenti amerikan iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe tha se “kur kjo të përfundojë, mandati im përfundon pak më pas – kjo është në të vërtetë për presidentët e tjerë, jo për mua. Kjo është dhurata ime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpresoj që do të përdoret për qindra vjet”.
Duke folur për vizitën e fundit shtetërore të Mbretit Charles III-të në SHBA, Trump tha se nuk kishte mundur të organizonte ngjarje në shkallën që do të kishte dashur për shkak të kushteve aktuale të Shtëpisë së Bardhë.
Duke u kthyer te Irani, Trump përsëriti qëndrimin e tij të zakonshëm se Irani nuk mund të ketë armë bërthamore, shkruan skynews.
“Ata po luten të arrijmë një marrëveshje – por mund të na duhet t’u japim një goditje tjetër të madhe. Nuk jam i sigurt ende – do ta dimë shumë shpejt”.
Trump gjithashtu fajësoi Demokratët, kundërshtarët e tij politikë, për prishjen e negociatave me Iranin.
I pyetur se sa afër ishte me një sulm ndaj Iranit dje, ai tha se “isha vetëm një orë larg – do të ishte duke ndodhur tani”.
Ndryshe, SHBA-ja dhe Irani kanë arritur muaj më parë armëpushim pa afat të caktuar pas disa javë lufte. /Telegrafi/
