Shpërthim në ishullin Qeshm të Iranit
Banorët kanë raportuar se kanë dëgjuar një shpërthim në ishullin iranian Qeshm, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Mehr.
Natyra e tingujve është ende e panjohur dhe asnjë institucion zyrtar nuk ka komentuar.
Mehr sugjeron se ka hetime për shpërthime të mundshme, transmeton Telegrafi.
Që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, ishulli është shndërruar nga një parajsë turistike në një fortesë në vijën e frontit.
Ishulli, i cili është afërsisht 1,445 km katrorë, i lejon Iranit të dominojë hyrjen në Ngushticën e Hormuzit nga Gjiri.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) është akuzuar për nisjen e sulmeve kundër forcave amerikane nga ishulli. /Telegrafi/