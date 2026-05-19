Irani: Ngushtica e Hormuzit është përgjithmonë e jona
Një zyrtar i lartë iranian ka thënë se Ngushtica e Hormuzit do të "mbetet përgjithmonë në zotërim dhe menaxhim" të Teheranit.
Ebrahim Azizi, kryetar i komisionit të sigurisë kombëtare të parlamentit iranian, tha se ngushtica ishte një "levë e gjithanshme ekonomike, politike dhe ushtarake" në komentet e transmetuara nga agjencia shtetërore e lajmeve ISNA.
Në fillim të luftës, Irani bllokoi Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë. SHBA-të më vonë nisën bllokadën e tyre detare në përgjigje, transmeton Telegrafi.
Ministria e Jashtme e Iranit ka këmbëngulur se janë ndërmarrë hapa për të rivendosur rrjedhën e anijeve në ngushticë, pavarësisht se shumica e anijeve mbeten të bllokuara në rajon.
Vendet perëndimore, të udhëhequra nga Britania, kanë bërë presion për të rihapur ngushticën, me sekretaren e Jashtme, Yvette Cooper që paralajmëron se bota po "ecën në gjumë drejt një krize globale ushqimore" nëse ajo mbetet e mbyllur. /Telegrafi/