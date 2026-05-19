Kontrolle në Gjilan, Prishtinë e Fushë Kosovë - arrestohen gjashtë persona të dyshuar për vjedhje të rënda, sekuestrohen tri vetura
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan, përkatësisht hetues nga Njësiti i Hetimeve Rajonale në Gjilan në koordinim dhe me autorizim nga Prokuroria Themelore në Gjilan, si rezultat i një hetimi disa mujor dhe veprimeve intensive hetimore me qëllim të sigurimit të provave kanë arritur që të identifikojnë dhe arrestojë gjashtë persona të dyshuar meshkuj kosovarë.
Në njoftim bëhet e ditur se gjatë zhvillimit të hetimeve janë siguruar prova që dyshohet se të njëjtit në bashkëveprim kanë qenë të përfshirë të paktën në një rast të veprës penale ‘’Vjedhje të rëndë’’, ndërsa ekzistojnë dyshime se të njëjtit janë të përfshirë edhe në disa raste të tjera të vjedhjeve për të cilat policia është duke vazhduar punën intensive në sigurimin e provave dhe ndriçimin e plotë të rasteve.
‘Në kuadër të procedurave ligjore dhe me autorizim nga gjykata kompetente, janë realizuar kontrolle në disa lokacione në Gjilan, Prishtinë e Fushë Kosovë. Gjatë këtyre kontrolleve janë sekuestruar dëshmi materiale, përfshirë edhe tri automjete që dyshohet se janë përdorur gjatë kryerjes së veprave penale si dhe telefona celularë”, thuhet në njoftim.
Të dyshuarit janë intervistuar në prani të avokatëve mbrojtës, gjersa me vendim të Prokurorit të Shtetit që të gjashtë të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.
Hetimet lidhur me këto rast janë duke vazhduar. /Telegrafi/