Irani zbulon kërkesat e tij në planin e fundit të paqes të dërguar në SHBA
Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit ka përcaktuar kushtet e propozimit të fundit të paqes të Iranit për SHBA-në, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
Kazem Gharibabadi tha se propozimi kërkon:
heqjen e sanksioneve ndaj Teheranit;
lirimin e fondeve të ngrira;
fundin e bllokadës detare ndaj vendit;
përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë në Liban;
largimin e forcave amerikane nga zonat afër Iranit; dhe
kostot për të mbuluar shkatërrimin e shkaktuar nga lufta.
Pakistani ndau propozimin e ri iranian të paqes me SHBA-në dje, sipas një burimi pakistanez të cituar nga Reuters.
Ndërsa ai anuloi një sulm të madh ndaj Iranit mbrëmë, Donald Trump "negociata serioze" po zhvilloheshin me Teheranin dhe se "do të bëhet një marrëveshje" që ishte e pranueshme për SHBA-në.