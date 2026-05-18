SHBA-të përgatiten për 'sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit' nëse nuk arrihet marrëveshja, thotë Trump
Donald Trump thotë se i udhëzoi administratën e tij të anulojë sulmet ndaj Iranit të planifikuara për nesër, por paralajmëroi se mund të nisë një "sulm të plotë në shkallë të gjerë" në një "moment njoftimi".
Presidenti amerikan lëshoi paralajmërimin në një postim në Truth Social, në të cilin ai i vlerësoi udhëheqësit e Lindjes së Mesme për kërkesën që ai të pezullonte një sulm tjetër ushtarak ndërsa negociatat vazhdojnë.
Ai tha se Emiri i Katarit, Princi i Kurorës i Arabisë Saudite dhe presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe bënë apelin, transmeton Telegrafi.
Trump tha se "negociata serioze" po zhvillohen tani dhe "do të bëhet një marrëveshje, e cila do të jetë shumë e pranueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës".
Presidenti iranian thotë se Teherani nuk do të tërhiqet në asnjë rrethanë nga të drejtat legjitime të popullit iranian
"Ne nuk do ta bëjmë sulmin e planifikuar ndaj Iranit nesër, por i kemi udhëzuar më tej ata që të jenë të përgatitur për të vazhduar me një sulm të plotë në shkallë të gjerë ndaj Iranit, në një moment njoftimi, në rast se nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme", tha ai.
Trump ka kërcënuar vazhdimisht të rifillojë sulmet ndaj Iranit pas një armëpushimi të rënë dakord më 8 prill, përfshirë vetëm dje kur tha se "ora po ecën".
Uashingtoni dhe Teherani kanë qenë të angazhuar në bisedime për të sjellë një fund të përhershëm të luftës, por këto negociata duket se kanë ngecur. /Telegrafi/