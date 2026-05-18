Të shtëna në një xhami në San Diego, dy të vrarë
Dy persona janë vrarë dhe policia thotë se "kërcënimi është neutralizuar", pasi një situatë me të shtëna aktive në një xhami në San Diego në bregdetin perëndimor të SHBA-së i mbylli rrugët.
Departamenti i Policisë së San Diegos, tha se nuk kishte të shtëna të tjera në vendngjarje, transmeton Telegrafi.
Policia tha se vendi i ngjarjes ishte "aktiv por i kontrolluar", me oficerë që shiheshin duke shoqëruar fëmijë dhe të rritur nga ndërtesa.
Zyrtarë të lartë të policisë u thanë gazetarëve lokalë të lajmeve NBC se njëri nga të dyshuarit për të shtënat është i vdekur.
Autoritetet ende nuk kanë zbuluar një motiv specifik për të shtënat, por një njoftim pritet brenda orëve të ardhshme.
Zyra e Guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se ai po informohej.
"Jemi mirënjohës ndaj ndihmësve të parë në vendngjarje që punojnë për të mbrojtur komunitetin dhe i nxisim të gjithë të ndjekin udhëzimet nga autoritetet lokale", postoi zyra e tij në platformën sociale X.
- YouTube www.youtube.com
Spitali Memorial Sharp konfirmoi se po priste pacientë të lidhur me të shtënat.
"Procedurat tona të fatkeqësive janë aktivizuar dhe ne po koordinohemi me Qarkun e San Diegos dhe burime të tjera për t'iu përgjigjur incidentit", tha zëdhënësja e Sharp, Alicia Cook.
Këshilli për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike i dënoi të shtënat si një "akt të tmerrshëm dhune".
"Mendimet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga ky sulm. Askush nuk duhet të ketë frikë për sigurinë e tij ndërsa merr pjesë në lutje ose studion në një shkollë fillore", tha grupi në një deklaratë. /Telegrafi/