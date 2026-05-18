Dy persona janë vrarë dhe policia thotë se "kërcënimi është neutralizuar", pasi një situatë me të shtëna aktive në një xhami në San Diego në bregdetin perëndimor të SHBA-së i mbylli rrugët.

Departamenti i Policisë së San Diegos, tha se nuk kishte të shtëna të tjera në vendngjarje, transmeton Telegrafi.

Policia tha se vendi i ngjarjes ishte "aktiv por i kontrolluar", me oficerë që shiheshin duke shoqëruar fëmijë dhe të rritur nga ndërtesa.

Zyrtarë të lartë të policisë u thanë gazetarëve lokalë të lajmeve NBC se njëri nga të dyshuarit për të shtënat është i vdekur.

Autoritetet ende nuk kanë zbuluar një motiv specifik për të shtënat, por një njoftim pritet brenda orëve të ardhshme.

Zyra e Guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se ai po informohej.

"Jemi mirënjohës ndaj ndihmësve të parë në vendngjarje që punojnë për të mbrojtur komunitetin dhe i nxisim të gjithë të ndjekin udhëzimet nga autoritetet lokale", postoi zyra e tij në platformën sociale X.

Spitali Memorial Sharp konfirmoi se po priste pacientë të lidhur me të shtënat.

"Procedurat tona të fatkeqësive janë aktivizuar dhe ne po koordinohemi me Qarkun e San Diegos dhe burime të tjera për t'iu përgjigjur incidentit", tha zëdhënësja e Sharp, Alicia Cook.

Këshilli për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike i dënoi të shtënat si një "akt të tmerrshëm dhune".

"Mendimet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga ky sulm. Askush nuk duhet të ketë frikë për sigurinë e tij ndërsa merr pjesë në lutje ose studion në një shkollë fillore", tha grupi në një deklaratë. /Telegrafi/

