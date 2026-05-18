Si mund të duket veprimi ushtarak i SHBA-së kundër Kubës?
Kuba ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për ndërtimin e një "rasti mashtrues" për të justifikuar veprimin ushtarak kundër qeverisë komuniste në Havana, pasi presidenti Donald Trump refuzon të heqë dorë nga operacionet e mundshme të SHBA-së.
Ministri i Jashtëm kubanez Bruno Rodríguez tha të dielën se SHBA-të po përgatisnin një pretekst për "agresion ushtarak eventual" dhe Kuba ishte e përgatitur të mbrohej, transmeton Telegrafi.
Deklarata erdhi menjëherë pasi Axios raportoi se Kuba kishte blerë më shumë se 300 dronë ushtarakë dhe kishte filluar të hartonte plane për të synuar bazën e Gjirit të Guantanamos të SHBA-së në Kubën juglindore, si dhe instalimet kryesore të SHBA-së në Florida.
Raporti, duke cituar inteligjencën e klasifikuar, tha se informacioni mund të bëhej bazë për veprim ushtarak të SHBA-së kundër Havanës.
Ambasada e Havanës në SHBA pretendoi se kundërshtarët e qeverisë kubaneze në Uashington po "fabrikonin" arsye për ndërhyrje të armatosur, megjithëse nuk iu referua drejtpërdrejt blerjeve të dronëve sulmues.
Disa vëzhgues vunë në pikëpyetje kohën e rrjedhjes së dukshme të inteligjencës, duke iu referuar planeve që Pentagoni hartoi në fillim të viteve 1960 për të forcuar mbështetjen për ndërhyrjen ushtarake amerikane në Kubë, duke përfshirë edhe shqyrtimin e mënyrës së organizimit të sulmeve që më pas do të fajësoheshin për Havanën.
Planet nuk u miratuan kurrë nga presidenti i atëhershëm John F. Kennedy dhe u bënë publike vetëm dekada më vonë.
Media amerikane kishte raportuar javën e kaluar planet e SHBA-së për të paditur penalisht ish-udhëheqësin kubanez Raúl Castro për rrëzimin e dy avionëve 30 vjet më parë, duke bërë që ekspertët të spekulonin se qeveria amerikane mund të jetë duke u përpjekur të krijojë një bazë ligjore për ndërhyrje ushtarake në Kubë.
Marrëdhëniet midis dy vendeve kanë qenë të dobëta për dekada, por administrata Trump ka rritur presionin ekonomik dhe diplomatik në ishull që nga janari.
SHBA-të i kanë prerë qasjen Kubës në importet jetësore të karburantit, ndërsa kanë shtrydhur ekonominë e brishtë të ishullit me sanksione të reja të hartuara për të hakuar burimet e parave të gatshme të regjimit. Ndërprerjet e energjisë elektrike kanë përfshirë Havanën deri në 22 orë në ditë, mbeturinat janë grumbulluar në rrugë dhe shërbimet shëndetësore kanë ngecur ndërsa tregtia turistike e ishullit është tharë.
Zyrtarët e Trump e kanë quajtur Kubën një "shtet të dështuar" dhe kanë sugjeruar se qeveria mund të shpërbëhet pa një pushtim të ishullit nga SHBA-ja. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se nuk ka plane të afërta për pushtimin e Kubës.
Por Trump ka sugjeruar gjithashtu se mijëra trupa amerikane, dhjetëra avionë luftarakë dhe depo të mëdha armësh në bordin e aeroplanmbajtëses më të madhe në botë mund t'i afrohen brigjeve kubane dhe t'i detyrojnë zyrtarët të "dorëzohen" pasi SHBA-të të përfundojnë luftën kundër Iranit.
Kuba i ka kritikuar këto vërejtje si një "kërcënim të qartë dhe të drejtpërdrejtë të agresionit ushtarak".
SHBA-të po i dërgojnë një mesazh qeverisë kubaneze, publikut amerikan dhe bashkësisë ndërkombëtare se të paktën po fillojnë të argumentojnë për ndërhyrje ushtarake në ishull, edhe nëse ende nuk është e qartë nëse Shtëpia e Bardhë do t'i zbatojë kërcënimet e saj, tha për Newsweek, Brian Fonseca, drejtor i Institutit Jack D. Gordon për Politika Publike në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës.
A mund ta pushtojnë vërtet SHBA-të Kubën?
Akuza e mundshme ndaj Castros ka të ngjarë të përqendrohet në rrëzimin ushtarak kubanez të dy aeroplanëve civilë të operuar nga një grup në mërgim anti-Castro në fillim të vitit 1996, duke vrarë katër persona.
Qeveria kubaneze tha në atë kohë se aeroplanët ishin brenda hapësirës ajrore kubaneze, ndërsa SHBA-të këmbëngulën se aeroplanët ishin në hapësirën ajrore ndërkombëtare.
Një hetim i mëvonshëm nga autoritetet e aviacionit të Kombeve të Bashkuara arriti në përfundimin se aeroplanët ishin jashtë juridiksionit të Havanës, por pranuan se grupi "Vëllezërit e Shpëtimit" që operonte aeroplanët kishin shkelur më parë hapësirën ajrore kubaneze.
Ndërsa përgatitja për një aktakuzë u bë publike, CIA konfirmoi se drejtori i agjencisë, John Ratcliffe, udhëtoi për në Havanë për t'u takuar me zyrtarë të lartë kubanë.
Aktakuza pritet të shpallet të mërkurën dhe nuk është e qartë nëse Castro do të jetë i vetmi person i emëruar nga autoritetet amerikane.
Përpara se forcat amerikane të hynin në Venezuelë për të kapur udhëheqësin e atëhershëm Nicolás Maduro, ish-presidenti dhe një sërë zyrtarësh të tij të lartë u paditën në gjykatën federale amerikane.
Trupat amerikane më pas e sollën Maduron në Nju Jork për t'u përballur me akuzat për narkoterrorizëm dhe trafik droge. Ai u deklarua i pafajshëm.
CIA ishte autorizuar të kryente operacione të fshehta në Venezuelë përpara se forcat amerikane të hynin në Karakas, dhe Ratcliffe ishte një nga vizitorët e parë në qytet pas largimit të Maduros.
"Është shumë e mundur që kjo sekuencë veprimesh të jetë një përsëritje e manualit të Venezuelës për të hedhur themelet për një përshkallëzim në Kubë", tha Connor Pfeiffer, i cili këshillon Kongresin për politikën e jashtme dhe inteligjencën në Hemisferën Perëndimore me Fondacionin për Mbrojtjen e Veprimit të Demokracive, një aktivist dhe grup lobimi.
Një përsëritje në Venezuelë?
Por ka disa dallime kryesore midis Venezuelës dhe Kubës që do të ndikonin në planifikimin ushtarak të SHBA-së, për mënyrën se si mund të zhvillohen operacionet.
Ndryshe nga Karakasi, Havana nuk sundohet nga një figurë e vetme dominuese.
Një rrjet zyrtarësh të lartë drejton regjimin në kryeqytet, duke e bërë të mundur një operacion në stilin e Venezuelës për të rrëmbyer 94-vjeçarin Castro ose presidentin aktual Miguel Díaz-Canel, por më pak me ndikim sesa publikimi i pamjeve të ecjes së Maduros me tuta sportive.
Gjeografia është gjithashtu e ndryshme. Zyrtarët venezuelas panë ushtrinë amerikane të grumbullonte gati një duzinë anijesh luftarake, përfshirë aeroplanmbajtësen Gerald R. Ford, skuadrilje avionësh luftarakë dhe më shumë se 15,000 trupa pranë vijës bregdetare të saj.
Por Kuba ndodhet vetëm 90 milje larg Floridës. Shteti është shtëpia e një mori objektesh ushtarake amerikane, përfshirë selinë e Komandës Jugore të SHBA-së, e cila mbikëqyr aktivitetin e SHBA-së në Amerikën Latine dhe Karaibe, dhe Komandën Qendrore të SHBA-së, përgjegjëse për operacionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme.
Ndërsa kjo vendos baza të rëndësishme ushtarake në afërsi të Kubës, kjo gjithashtu do të thotë se SHBA-të nuk do të kishin nevojë të vendosnin një numër të madh anijesh luftarake dhe aeroplanmbajtësesh jashtë shtetit për të sulmuar, ndryshe nga Venezuela dhe Irani.
Por SHBA-të ka të ngjarë të kenë ende nevojë të lëvizin avionë dhe personel drejt Floridës jugore në përgatitje për një sulm ndaj Kubës, dhe deri më tani nuk ka pasur asnjë shenjë për këtë, tha Fonseca për Newsweek.
Si mund të shkojë një sulm?
Para një sulmi ose pushtimi, ushtritë do të rrisin monitorimin e zonës që planifikojnë të synojnë, duke përcaktuar se ku ruhen ose vendosen asetet më të rëndësishme dhe të rrezikshme strategjikisht.
Kjo përfshin sisteme të mbrojtjes ajrore që mund të synojnë avionët amerikanë që sulmojnë si pjesë e operacioneve ushtarake, si dhe depo të mbushura me municione, raketa dhe dronë.
SHBA-të kanë rritur operacionet e tyre të mbledhjes së inteligjencës pranë Kubës, raportoi CNN më herët në maj.
Kuba ka kërkuar të blejë më shumë dronë dhe pajisje ushtarake nga Rusia gjatë muajit të kaluar, tha një zyrtar i lartë amerikan i paidentifikuar për Axios.
Havana thuhet se ka kaluar vite duke grumbulluar lloje të ndryshme dronësh nga Rusia dhe Irani, të cilat të dyja kanë përdorur gjerësisht dronë në luftime që nga viti 2022.
Por forcat e Kubës nuk janë aq të pajisura mirë sa ishte ushtria e Venezuelës deri në fund të vitit 2025, kryesisht të përbëra nga pajisje të vjetra të epokës sovjetike.
Shumica e sistemeve të saj të mbrojtjes ajrore janë raketa me rreze të shkurtër veprimi ose të lëshuara nga shpatulla, në vend të sistemeve të mëdha dhe të përparuara të raketave tokë-ajër, sipas ekspertëve.
Është e vështirë të parashikohet se çfarë sulmesh fillestare amerikane me rreze të gjatë veprimi do të shpresonin të shkaktonin në ishull, përtej fushave ajrore për forcën ajrore të pakët të Kubës, tha Fonseca.
Kuba ka gjithsej tetë avionë luftarakë në veprim, të gjithë të prodhuar në Bashkimin Sovjetik, sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, një organizatë britanike që merret me mbrojtjen.
Por SHBA-të mund të prioritizojnë përqendrimin në objektet e inteligjencës në Kubë të lidhura me Kinën dhe Rusinë, tha Pfeiffer.
Zyrtarët rusë thanë në vitin 2014 se do të rihapnin bazën e inteligjencës elektronike Lourdes të epokës sovjetike pranë Havanës, e cila ishte mbyllur në vitin 2001.
Gazetarët investigativë rusë raportuan në vitin 2023 se shumë fëmijë të oficerëve të inteligjencës ruse ishin regjistruar në shkolla në Kubë, prindërit e të cilëve kishin njohuri të specializuara në luftën elektronike, duke u paraqitur si diplomatë.
Zyrtarët kinezë dhe kubanë ranë dakord që Pekini të ndërtonte një vend spiunazhi elektronik në ishull për të mbledhur inteligjencën e sinjaleve (SIGINT) nga bazat ushtarake juglindore të SHBA-së, raportoi The Wall Street Journal në vitin 2023.
SIGINT mund t'i referohet transmetimeve radio, sinjaleve të emetuara nga sistemet radarike ushtarake që zbulojnë kërcënimet hyrëse, telefonatat dhe llojet e tjera të komunikimeve ushtarake.
Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth tha në një seancë dëgjimore në Kongres javën e kaluar se SHBA-të kishin "shqetësuar prej kohësh se një kundërshtar i huaj që përdor atë lloj vendndodhjeje kaq afër brigjeve tona është shumë problematik".
Por goditja e këtyre vendeve do të rrezikonte hakmarrjen nga Pekini ose Moska, dhe shkatërrimi i objekteve të spiunazhit do të humbiste një mundësi për të parë nga brenda teknologjinë kineze ose ruse, tha Fonseca.
Forcat ushtarake amerikane mund të vendosen në Kubë nëse qeveria kubane bie, duke ndihmuar në shpërndarjen e ndihmës humanitare në vend që të luftojnë ushtrinë kubane ose të kapin udhëheqësit e Havanës, shtoi Fonseca.
Trupat amerikane janë vendosur vazhdimisht në Amerikën Latine dhe Karaibe për të ndihmuar në përpjekjet e ndihmës. Mijëra ushtarë qëndruan në Panama, për të ofruar ndihmë humanitare pasi rreth 27,000 trupa pushtuan vendin dhe kapën diktatorin Manuel Noriega në vitin 1989.
Por SHBA-të mund të përballen edhe me rezistencë nga popullsia kubane, pavarësisht protestave që shpërthyen në ishull për shkak të mungesës së karburantit, tha Stephen Wilkinson, një lektor i lartë në politikë dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Buckingham.
"SHBA-të duhet të jenë shumë të kujdesshme ndaj përpjekjeve për të dërguar trupa në terren atje", tha Wilkinson. /Telegrafi/