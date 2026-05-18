Irani krijon autoritetin e tranzitit të Hormuzit për të ngarkuar anijet për kalimin
Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare i Iranit njoftoi të hënën hapjen e një llogarie zyrtare X për Autoritetin e Ngushticës së Gjirit Persik, organi që Teherani thotë se do të menaxhojë tranzitet e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit dhe do të mbledhë tarifat e kalimit - duke formalizuar një sistem që thuhet se ka qenë tashmë në vend që nga marsi.
Anijet që duan të kalojnë tranzitin nëpër ngushticë duhet të aplikojnë përmes adresës zyrtare të email-it të PGSA-së, duke paraqitur detajet e pronësisë, sigurimin, manifestet e ekuipazhit, deklaratat e ngarkesës dhe itinerarin e synuar.
Një leje tranziti lëshohet vetëm pasi autoriteti miraton dorëzimin dhe paguhet një tarifë. Nuk është publikuar asnjë tarifë zyrtare. Raportet tregojnë se disa anije kanë paguar tashmë deri në 2 milionë dollarë (1.7 milionë euro) për tranzit, me pagesën e bërë në juan kinez.
Autoriteti funksionon si një ndërfaqe administrative me Marinën e IRGC-së, e cila kontrollon fizikisht tranzitet përmes rrugës ujore. IRGC është përcaktuar si një organizatë e huaj terroriste nga SHBA-ja dhe BE-ja, ndër të tjera.
Njoftimi pasoi javë të tëra konfuzioni dhe rreziku për anijet në ngushticë. Pasi Teherani tha në mars se do të vendoste tarifa për kalim të sigurt, operatorët mashtrues filluan të ofronin dokumente jozyrtare tranziti në këmbim të pagesave me kriptomonedha.
PGSA duket se është projektuar për të zëvendësuar atë treg gri me një kanal të vetëm zyrtar.
Ushtria amerikane thotë se ka "ridrejtuar" 84 anije tregtare dhe ka çaktivizuar katër gjatë bllokadës
Ebrahim Azizi, kryetar i Komitetit parlamentar të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Iranit, tha në një intervistë televizive se Teherani kishte përgatitur një mekanizëm për të menaxhuar trafikun e Hormuzit përmes një rruge të caktuar detare dhe se detaje të mëtejshme do të njoftohen së shpejti.
Ai shkroi në X se vetëm anijet tregtare që bashkëpunojnë me Iranin do të përfitonin nga mekanizmi dhe se do të aplikoheshin tarifa.
Tabela të reja në sistemin e metrosë së Teheranit pretendojnë se Irani mund të gjenerojë deri në 100 miliardë dollarë në vit nga të ardhurat e Ngushticës së Hormuzit.
Shifra ka qarkulluar në median iraniane së bashku me propozimet për të monetizuar kabllot e të dhënave që kalojnë nëpër rrugën ujore.
Sipas UNCLOS - Konventës së OKB-së mbi Ligjin e Detit - Ngushtica e Hormuzit bie nën parimin e kalimit tranzit, i cili mbron rrjedhën e pandërprerë të transportit ndërkombëtar detar. Irani e nënshkroi, por nuk e ratifikoi kurrë konventën.
SHBA-të, shtetet e Gjirit dhe vendet evropiane e kanë hedhur poshtë të gjitha ligjshmërinë e regjimit të tarifave të Iranit. Vendet rajonale, aleatët e tyre evropianë dhe SHBA-të kanë deklaruar vazhdimisht se lundrimi i lirë nëpër ngushticë duhet të ruhet pa tarifa ose kufizime shtesë.
Rruga ujore, rreth 35 kilometra e gjerë në pikën e saj më të ngushtë, transportonte afërsisht një të pestën e naftës detare dhe gazit natyror të lëngshëm në botë përpara se Irani ta mbyllte atë në mënyrë efektive për anijet tregtare kur filloi lufta më 28 shkurt. Marina Amerikane vendosi bllokadën e saj të porteve iraniane më 13 prill.
Mediat amerikane raportuan se numri i cisternave të naftës të mbledhura rreth Ishullit Kharg - terminali kryesor i eksportit të naftës bruto të Iranit - kishte arritur nivelin e tij më të lartë që nga fillimi i bllokadës detare amerikane, duke sugjeruar presion në rritje për të lëvizur eksportet e bllokuara të naftës.
Agjencia e lajmeve Tasnim e Iranit raportoi të hënën se sanksionet amerikane të naftës mund të pezullohen të paktën gjatë negociatave, ndërsa përsëriti kërkesën e Teheranit për heqjen e tyre të plotë.
Mediat pakistaneze pretenduan veçmas se Islamabadi i kishte përcjellë Uashingtonit një propozim të rishikuar iranian, me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif që shprehu optimizëm për rifillimin e bisedimeve.
"Kur prezantuam planin me 14 pika, pala amerikane ngriti konsideratat e saj dhe ne nga ana tjetër paraqitëm edhe konsideratat tona", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei, për propozimin e SHBA-së. /Telegrafi/