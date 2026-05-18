Komanda Qendrore e SHBA-së ka thënë se forcat e saj kanë "ridrejtuar" 84 anije tregtare dhe kanë "çaktivizuar" katër të tjera gjatë bllokadës së porteve të Iranit.

Irani ka bllokuar Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, që nga fillimi i luftës.

SHBA-të nisën bllokadën e tyre detare në përgjigje.

Forcat amerikane filluan të vendosin bllokadën e porteve iraniane më 13 prill, duke ndaluar anijet që shkojnë dhe vijnë nga Irani.

Donald Trump ka pretenduar se bllokada do të dëmtojë ekonominë e Iranit, por ekspertët kanë paralajmëruar vazhdimisht se qeveria iraniane mund të zgjasë për muaj me furnizimet ekzistuese.

