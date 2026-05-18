Ushtria amerikane thotë se ka "ridrejtuar" 84 anije tregtare dhe ka çaktivizuar katër gjatë bllokadës
Komanda Qendrore e SHBA-së ka thënë se forcat e saj kanë "ridrejtuar" 84 anije tregtare dhe kanë "çaktivizuar" katër të tjera gjatë bllokadës së porteve të Iranit.
Irani ka bllokuar Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, që nga fillimi i luftës.
SHBA-të nisën bllokadën e tyre detare në përgjigje, transmeton Telegrafi.
Forcat amerikane filluan të vendosin bllokadën e porteve iraniane më 13 prill, duke ndaluar anijet që shkojnë dhe vijnë nga Irani.
Donald Trump ka pretenduar se bllokada do të dëmtojë ekonominë e Iranit, por ekspertët kanë paralajmëruar vazhdimisht se qeveria iraniane mund të zgjasë për muaj me furnizimet ekzistuese.
U.S. Sailors stand watch in the combat information center aboard USS Delbert D. Black (DDG 119) as the ship transits the Arabian Sea supporting the U.S. maritime blockade against Iran. As of May 18, CENTCOM forces have redirected 84 commercial vessels and disabled 4. pic.twitter.com/cLgRj5dL1a
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 18, 2026