Trump sulmon 'mediat e lajmeve të rreme' për mbulimin e tyre të luftës së tij në Iran
Donald Trump ka sulmuar organizatat mediatike në SHBA për mbulimin e tyre të luftës në Iran.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, presidenti amerikan pretendoi se edhe nëse Irani do të dorëzohej plotësisht, "mediat e lajmeve të rreme" do të thoshin se Teherani kishte fituar ndaj SHBA-së.
Në një mesazh të gjatë, ai tha: "Nëse Irani dorëzohet, pranon se Marina e tyre është zhdukur dhe ndodhet në fund të detit, dhe Forca e tyre Ajrore nuk është më me ne, dhe nëse e gjithë ushtria e tyre del nga Teherani, me armët e ulura dhe duart lart, secili duke bërtitur 'unë dorëzohem, unë dorëzohem' ndërsa valëvit flamurin e bardhë përfaqësues dhe nëse e gjithë udhëheqja e tyre e mbetur nënshkruan të gjitha dokumentet e dorëzimit të nevojshme, dhe pranojnë humbjen e tyre ndaj fuqisë dhe forcës së madhe të SHBA-së madhështore. The Failing New York Times, The China Street Journal (WSJ!), CNN i korruptuar dhe tani i parëndësishëm, dhe të gjithë anëtarët e tjerë të medias së lajmeve të rreme, do të shkruajnë se Irani pati një fitore mjeshtërore dhe brilante ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk ishte as afër. Demokratët dhe Media e kanë humbur plotësisht rrugën. Ata janë çmendur plotësisht".
Trump ka sulmuar rregullisht median për mbulimin e saj të luftës së tij në Iran, transmeton Telegrafi.
Ai i ka akuzuar mediat amerikane se kanë nënvlerësuar efektivitetin e sulmeve amerikane ndaj vendit.
Më parë këtë muaj, Trump tha se mendonte se ishte "tradhti" që media të mos raportonte se SHBA-të po fitonin luftën në Iran.
Ai tha se ishte "tradhti virtuale" kur raportet thonë se "armiku iranian po vepron mirë, ushtarakisht, kundër nesh". /Telegrafi/