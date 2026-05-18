'Nuk kemi shumë kohë', propozimi i rishikuar i Iranit i kaloi SHBA-së nëpërmjet Pakistanit
Pakistani ka ndarë me SHBA-në propozimin e rishikuar të Iranit për t'i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme, sipas një burimi pakistanez të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters.
Bisedimet për paqe duket se kanë ngecur në javët e fundit dhe burimi tha "nuk kemi shumë kohë" kur u pyet se sa kohë do të duhej për të mbyllur çdo boshllëk midis dy vendeve.
Burimi shtoi se të dyja palët "vazhdojnë të ndryshojnë synimet e tyre", transmeton Telegrafi.
Zëdhënësi i ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, konfirmoi se negociatat me SHBA-në po vazhdojnë, nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez.
Mijëra ushtarë pakistanezë 'u vendosën në Arabinë Saudite' pavarësisht rolit ndërmjetësues me Iranin
Donald Trump tha javën e kaluar se armëpushimi i arritur me Iranin në prill ishte "nën ndikim", kur u bë e qartë se të dyja palët ishin shumë larg njëra-tjetrës në disa çështje.
Çështjet që pengojnë negociatat përfshijnë ambiciet bërthamore të Iranit dhe kontrollin e tij mbi Ngushticën e Hormuzit, ku ka mbyllur trafikun detar që zakonisht transporton një të pestën e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë.
Irani ka bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, ku Izraeli po lufton grupin militant Hezbollah të mbështetur nga Irani. /Telegrafi/