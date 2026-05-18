Mijëra ushtarë pakistanezë 'u vendosën në Arabinë Saudite' pavarësisht rolit ndërmjetësues me Iranin
Pakistani ka vendosur 8,000 trupa, një skuadrilje aeroplanësh luftarakë dhe një sistem mbrojtjeje ajrore në Arabinë Saudite si pjesë e një pakti të ndërsjellë mbrojtës, thanë burimet për agjencinë e lajmeve Reuters.
Pavarësisht se Islamabadi shërben si ndërmjetësuesi kryesor në luftën e Iranit, disa zyrtarë të sigurisë dhe burime qeveritare thanë se ishte një forcë e konsiderueshme dhe e aftë për luftë, e destinuar për të mbështetur ushtrinë e Arabisë Saudite nëse vendi sulmohet më tej.
Arabia Saudite tha se "ka kapur dhe shkatërruar" tre dronë që hynë në hapësirën e saj ajrore nga Iraku dje, transmeton Telegrafi.
Zyra ushtarake dhe e jashtme e Pakistanit dhe zyra e medias qeveritare e Arabisë Saudite nuk komentuan mbi raportet e një vendosjeje pakistaneze.
Marrëveshja e mbrojtjes midis dy palëve mbetet konfidenciale, por kuptohet se të dy vendet duhet të vijnë në mbrojtje të njëri-tjetrit në rast të një sulmi.
Burimet thanë se Pakistani vendosi një skuadrilje të plotë prej rreth 16 aeroplanësh, kryesisht avionë luftarakë JF-17 të prodhuar së bashku me Kinën, të cilët u dërguan në Arabinë Saudite në fillim të prillit.
Pakistani e ka mbështetur prej kohësh Arabinë Saudite ushtarakisht, duke përfshirë trajnime dhe këshillime, ndërsa Riadi ka ndërhyrë vazhdimisht për të mbështetur Islamabadin financiarisht gjatë periudhave të stresit ekonomik. /Telegrafi/