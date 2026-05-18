Pakistani ka vendosur 8,000 trupa, një skuadrilje aeroplanësh luftarakë dhe një sistem mbrojtjeje ajrore në Arabinë Saudite si pjesë e një pakti të ndërsjellë mbrojtës, thanë burimet për agjencinë e lajmeve Reuters.

Pavarësisht se Islamabadi shërben si ndërmjetësuesi kryesor në luftën e Iranit, disa zyrtarë të sigurisë dhe burime qeveritare thanë se ishte një forcë e konsiderueshme dhe e aftë për luftë, e destinuar për të mbështetur ushtrinë e Arabisë Saudite nëse vendi sulmohet më tej.

Arabia Saudite tha se "ka kapur dhe shkatërruar" tre dronë që hynë në hapësirën e saj ajrore nga Iraku dje, transmeton Telegrafi.

Zyra ushtarake dhe e jashtme e Pakistanit dhe zyra e medias qeveritare e Arabisë Saudite nuk komentuan mbi raportet e një vendosjeje pakistaneze.

Marrëveshja e mbrojtjes midis dy palëve mbetet konfidenciale, por kuptohet se të dy vendet duhet të vijnë në mbrojtje të njëri-tjetrit në rast të një sulmi.

Burimet thanë se Pakistani vendosi një skuadrilje të plotë prej rreth 16 aeroplanësh, kryesisht avionë luftarakë JF-17 të prodhuar së bashku me Kinën, të cilët u dërguan në Arabinë Saudite në fillim të prillit.

Pakistani e ka mbështetur prej kohësh Arabinë Saudite ushtarakisht, duke përfshirë trajnime dhe këshillime, ndërsa Riadi ka ndërhyrë vazhdimisht për të mbështetur Islamabadin financiarisht gjatë periudhave të stresit ekonomik. /Telegrafi/

