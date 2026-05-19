Pakistani përshpejton ndërmjetësimin ndërsa ministri viziton Teheranin
Përpjekjet e Pakistanit për ndërmjetësim vazhdojnë pasi ministri i Brendshëm i vendit udhëtoi për në Teheran për të folur me zyrtarë të lartë iranianë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
Mohsin Naqvi u takua mbrëmë me ministrin e Jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi, dhe dyshja diskutuan përpjekjet e vazhdueshme për t'i dhënë fund luftës.
Naqvi dhe Araghchi folën gjithashtu për bashkëpunimin dypalësh midis dy kombeve, duke përfshirë çështjet e sigurisë dhe ekonomike, transmeton Telegrafi.
Ministri i Jashtëm i Iranit ngriti çështje rreth përshkallëzimit të tensioneve nga SHBA-të dhe deklaratave kontradiktore, të cilat ishin një "pengesë serioze në rrugën e diplomacisë".
Naqvi tha se shpresonte që Pakistani të mund të luante një rol në rivendosjen e paqes në rajon.
Pakistani ndau dje një propozim të rishikuar iranian për paqe me SHBA-në, sipas një burimi pakistanez të cituar nga Reuters.
Bisedimet për paqe kanë ngecur në javët e fundit dhe burimi tha "nuk kemi shumë kohë", kur u pyet se sa kohë do të duhej për të mbyllur çdo boshllëk midis dy vendeve.
Ata thanë se të dyja palët "vazhdojnë të ndryshojnë synimet". /Telegrafi/