Plani i Perezit dhe Mourinhos, pesë përforcime për të fituar përsëri Ligën e Kampionëve
Bordi i Real Madridit ka deklaruar një riorganizim të plotë pas dy sezoneve radhazi me mungesë alarmante në turnetë më prestigjioz. Kjo mungesë shqetësuese e rezultateve sportive çoi në një paqëndrueshmëri të konsiderueshme menaxheriale, duke shkaktuar shkarkimet e shpejta të Carlo Ancelottit, Xabi Alonsos dhe Alvaro Arbeloas në një periudhë shumë të shkurtër.
I përballur me këtë krizë të rëndë identiteti futbollistik, presidenti Florentino Perez ka vendosur t'i tronditë gjërat në nivel ndërkombëtar duke ia besuar dhomën e zhveshjes Jose Mourinhos.
Lajmi, i konfirmuar së fundmi nga specialisti i tregut Fabrizio Romano, shënon fillimin e një ristrukturimi ambicioz me një qëllim të vetëm dhe obsesiv. Trajneri portugez dhe presidenti i Real Madridit kanë hartuar një plan të kujdesshëm rekrutimi të përqendruar në rikthimin e lavdisë kontinentale në klubin spanjoll.
Strategjia parashikon shtimin e menjëhershëm të pesë lojtarëve kyç, të shpërndarë në pozicione kyçe që stafi i trajnerëve i konsideron si përparësi për t'i përforcuar menjëherë.
Ky rishikim i thellë strukturor përfshin nënshkrimin e dy mbrojtësve qendrorë të nivelit të lartë, një mbrojtësi të krahut të djathtë, një organizatori dhe një sulmuesi të pastër. Stafi teknik po shqyrton një gamë kandidatësh idealë që i përshtaten filozofisë taktike të një trajneri të fiksuar pas rendit.
Real Madridi ka marrë përsipër sfidën e krijimit të një skuadre të kalibrit më të lartë, një skuadër që kombinon aftësitë fizike imponuese me pjekuri të jashtëzakonshme konkurruese kontinentale. Premisa themelore e bordit të klubit është t'i ofrojë stafit të ri të trajnerëve burimet e nevojshme për të pushtuar me sukses Ligën e Kampionëve.
Mbrojtja është fokusi kryesor për trajnerin e ri, i cili kërkon urgjentisht dy qendërmbrojtës të klasit të lartë. Real Madridi po kërkon në tregun ndërkombëtar lojtarë që mund të garantojnë forcë, shpejtësi dhe dominim absolut në ajër në rrethanat më të vështira.
Për krahun e djathtë, raportet e vëzhguesve nxjerrin në pah Josh Acheampong, Vanderson, Givairo Read, Mats Wieffer dhe Trai Hume.
Mesfusha përfaqëson një tjetër zonë kritike ku qëllimi është të krijohet një dinamikë e re e lojës shoqëruese dhe një ekuilibër i fortë taktik. Real Madridi i ka vënë syrin yllit argjentinas të Chelseat, Enzo Fernandez, si kandidatin e preferuar për të udhëhequr këtë transformim të nevojshëm krijues.
Megjithatë, drejtuesit sportiv po shqyrtojnë alternativa të kalibrit të lartë, siç janë portugezi Joao Neves dhe gjermani Angelo Stiller, për të shmangur çdo surprizë.
Aftësitë sulmuese të ekipit kërkojnë një lojtar që ofron zgjidhje të larmishme sulmuese, një sulmues të vërtetë të aftë për të zhbllokuar edhe ndeshjet më të vështira.
Real Madridi po kërkon një sulmues me një aftësi klasike në përfundim, i cili mund të përqafojë një rol të gjithanshëm, duke alternuar midis titullarit dhe paraqitjeve me ndikim nga stoli. Trajneri nga Setubal beson se përfundimi klinik i sulmit në të tretën e fundit është thelbësor për të kapërcyer gjigantët e futbollit evropian. /Telegrafi/