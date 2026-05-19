Gjithçka që dihet për sulmin në një xhami në San Diego
Dy adoleshentë qëlluan për vdekje tre burra në një xhami në San Diego të Kalifornisë, në një krim të dyshuar për urrejtje, përpara se të vrisnin veten, thotë policia.
Sulmi ndodhi të hënën në mëngjes, ndërsa oficerët po hetonin një telefonatë në lidhje me një adoleshent që mund të kishte tentuar të bënte vetëvrasje, i cili ishte larguar nga shtëpia, transmeton Telegrafi.
Policia u njoftua për të shtënat në Qendrën Islamike të San Diegos dhe gjeti tre viktima me plagë nga arma e zjarrit jashtë pjesës së përparme të ndërtesës.
Menjëherë më pas, ata morën një telefonatë tjetër se të shtëna ishin shkrepur afër nga një automjet, transmeton Telegrafi.
Oficerët i gjetën të dyshuarit - të moshës 17 dhe 18 vjeç - të vdekur nga plagët e vetëshkaktuara në një automjet disa blloqe larg xhamisë.
Midis viktimave të ndjera ishte një roje sigurie që punonte në qendër dhe "luajti një rol kyç" në parandalimin e sulmit që të ishte "shumë më i keq", thanë zyrtarët.
"Është e drejtë të thuhet se veprimet e tij ishin heroike. Pa dyshim që ai shpëtoi jetë sot", tha shefi i Policisë së San Diegos, Scott Wahl, në një konferencë për shtyp.
Autoritetet ende nuk i kanë identifikuar tre viktimat me emër. Por roja i sigurisë ishte baba i tetë fëmijëve, tha një person që e njihte atë për CBS.
Hetuesit thanë se motivi i sulmit ishte i panjohur, por supozohej të ishte një krim urrejtjeje për shkak të xhamisë, e cila është më e madhja në Qarkun e San Diegos, dhe për shkak të shkrimeve që i atribuohen një të dyshuari.
Policia u thirr për herë të parë në xhami në orën 11:43 sipas kohës lokale dhe "vërejti atë që dukej të ishin tre viktima të vdekura përpara", tha Wahl.
"Nuk kishte oficerë të përfshirë në të shtënat me armët e tyre", tha Wahl, dhe nuk kishte asnjë shenjë të ndonjë personi të armatosur.
Rreth dy orë para sulmit, nëna e njërit prej të dyshuarve kishte telefonuar policinë për të raportuar se djali i saj ishte larguar nga shtëpia me disa nga armët dhe makinën e saj.
Gruaja tha se ai kishte shkuar me një shoqërues dhe të dy ishin të veshur me rroba kamuflazh.
Wahl tha se policia e gjeti sjelljen e të dyshuarit si "jo në përputhje" me dikë që konsiderohet vetëvrasës.
Një shënim që i riu la pas përfshinte gjithashtu "retorikë të përgjithësuar urrejtjeje dhe gjuhë urrejtjeje", tha ai.
Wahl shtoi se shënimi nuk përmbante ndonjë kërcënim specifik për xhaminë, apo për ndonjë vendndodhje apo individ tjetër.
Hetuesit shkuan në një shkollë të mesme lokale, ku njëri nga adoleshentët ishte nxënës, si dhe në një qendër tregtare ku ishte gjurmuar makina.
Kur ndodhën të shtënat, oficerët ende po flisnin me nënën dhe ishin vetëm disa blloqe larg xhamisë.
Ata oficerë, pasi gjetën tre viktimat jashtë ndërtesës, nxituan brenda dhe filluan të ndiqnin protokollet e të shtënave aktive.
Ndërsa po pastronin dhomat, erdhën më shumë raportime për një tjetër të shtënë aty pranë.
Të dyshuarit kishin hapur zjarr nga makina e tyre ndaj një burri, i cili nuk ishte lënduar, tha policia.
Wahl tha se një plumb mund të ketë devijuar nga kaska e fortë e burrit, megjithëse kjo ende nuk ishte konfirmuar.
Kur policia mbërriti në vendin e dytë të ngjarjes disa blloqe larg xhamisë, ata zbuluan trupat e pajetë të të dy të dyshuarve.
Fëmijët ishin në klasë ndërsa incidenti zhvillohej të hënën. Kampusi i Qendrës Islamike strehon Shkollën Al Rashid, e cila ofron kurse fetare dhe gjuhësore.
Video nga ajri nga vendi i ngjarjes të hënën tregoi fëmijë të kapur për dore dhe të shoqëruar përmes një parkingu makinash në qendër, ndërsa policia reagoi. Shkollat aty pranë u vunë gjithashtu në bllokim.
FBI-ja i bëri thirrje publikut për çdo informacion që mund të ndihmonte hetimin.
Një dëshmitar që foli për CBS tha se dëgjoi deri në 30 të shtëna me armë nga ajo që tingëllonte si "një armë gjysmë-automatike".
Ai tha se fillimisht dëgjoi dhjetëra të shtënash, pastaj një pauzë, pastaj ndoshta dhjetëra të tjera të shtëna.
Burri, i cili është në pension dhe po hante drekë në shtëpi, tha se telefonoi 911 dhe se policia mbërriti brenda "pesë deri në 10 minutash".
Imami Taha Hassane, drejtor i Qendrës Islamike të San Diegos, tha në një konferencë për shtyp: "Është jashtëzakonisht e skandaloze të synosh një vend adhurimi".
Objekti "është një shtëpi adhurimi, jo një fushë beteje", shtoi ai.
Komuniteti mysliman aktualisht po përgatitet për një nga stinët e tij më të shenjta dhe festat e tij më të mëdha.
Janë ditë para Bajramit të Kurbanit, ose Festës së Sakrificës, e cila përkujton bindjen e Profetit Ibrahim.
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, lëshoi një deklaratë ku tha se ishte "i tmerruar nga sulmi i dhunshëm i sotëm" në qendër, "ku familjet dhe fëmijët mblidhen, dhe fqinjët adhurojnë në paqe dhe shoqëri".
Shteti "nuk do të tolerojë akte terrori ose frikësimi kundër komuniteteve fetare", shtoi Newsom.
I pyetur për të shtënat të hënën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump e quajti atë një "situatë të tmerrshme".
"Kam marrë disa përditësime të hershme, por do të kthehemi dhe do ta shqyrtojmë shumë me kujdes", tha ai gjatë një eventi të palidhur në Shtëpinë e Bardhë. /Telegrafi/