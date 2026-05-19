Hajrizi tregon rrugëtimin e UBT-së: Nga Kosova e pasluftës në mesin e më të mirëve në botë
Kosova po shndërrohet gradualisht nga një vend që dikur merrte modele zhvillimi nga jashtë, në një vend që po kontribuon me inovacion, teknologji dhe modele të reja në arenën ndërkombëtare.
Në “Përballje Podcast”, themeluesi dhe rektori i UBT, Edmond Hajrizi, tha se sot Kosova po arrin të kontribuojë me talent, zhvillim dhe inovacion në projekte dhe iniciativa globale.
“Ne në UBT nuk jemi më vetëm marrës. Fatmirësisht, tash jemi dhënës me talent, me zhvillim, me prototipe dhe me inovacion”, deklaroi Hajrizi.
Ai theksoi se zhvillimi i UBT-së dhe pozicionimi në rangime ndërkombëtare dëshmojnë se edhe një institucion i ndërtuar në Kosovë mund të arrijë standarde globale në arsim, inovacion dhe teknologji.
“Jo rastësisht jemi të rankuar dhe të konfirmuar në nivele botërore, në vendet e para, të shtata apo të teta”, u shpreh ai.
Sipas Hajrizit, fakti që një institucion nga Kosova ka arritur të pozicionohet në nivel ndërkombëtar përbën një transformim të madh për vendin, sidomos duke pasur parasysh historinë e pasluftës dhe zhvillimin nga zeroja.
“Me dalë prej luftës, me zhvillu nga zeroja dhe për njëzet vjet me ardhë me u bo ma i miri në botë, është kënaqësi dhe me qenë model dhe partner”, deklaroi ai.
Hajrizi tha se dikur institucionet dhe organizatat nga Kosova përballeshin me vështirësi për t’u konfirmuar dhe për t’u bërë pjesë e projekteve ndërkombëtare, ndërsa sot situata ka ndryshuar dukshëm.
“Derisa në rrethana tjera është dashur shumë me u konfirmu ose me u lidh, tash ti je pjesë përbërëse e zhvillimeve botërore”, tha ai.
Ai shtoi se bashkëpunimet me universitete, kompani dhe institucione ndërkombëtare po rriten vazhdimisht, ndërsa Kosova po shihet gjithnjë e më shumë si një vend me potencial në teknologji, inovacion dhe zhvillim digjital./Telegrafi/.