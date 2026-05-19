“Do ta fitojmë” – Raphinha e telefonon Neymarin pasi ish-ylli i Barcelonës u përfshi në listën e Brazilit për Kupën e Botës 2026
Sulmuesi i Barcelonës, Raphinha, e ka telefonuar me video Neymarin për ta uruar dhe për të festuar përfshirjen e tij në listën e Brazilit për Kupën e Botës 2026, të përzgjedhur nga Carlo Ancelotti.
Prej javësh – madje muajsh, në Brazil ishte hapur debat i madh nëse Neymar do ta merrte apo jo ftesën për turneun e kësaj vere, por tashmë është konfirmuar se ai do të jetë pjesë e skuadrës.
Vetë Neymar ka publikuar një video në rrjetet sociale, ku shfaqet i lumtur për thirrjen dhe ka ndarë edhe bisedën me Raphinhan pas njoftimit zyrtar. Në video dëgjohet një mesazh i ngrohtë dhe plot besim nga ylli brazilian.
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
“Faleminderit, Raphinha, për gjithçka, nga zemra. Ti e di sa shumë respekt dhe dashuri kam për ty. Gjithçka do të shkojë mirë. Do ta fitojmë këtë!”, thotë Neymar.
🥺🇧🇷 Raphinha videocalled Neymar Jr who was in tears after being called up for the World Cup.
“We’re together, Rapha… we are gonna 𝐖𝐈𝐍 this!” 🏆
🎥 Neymar Jr channel on YouTube pic.twitter.com/zzoa0wkA1A
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
Përfshirja e Neymarit nuk ishte e vetmja temë e diskutimit rreth listës së Ancelottit, pasi një tjetër surprizë ishte lënia jashtë e Joao Pedros – një emër që është përmendur edhe si objektiv i Barcelonës – pavarësisht një sezoni të mirë në Ligën Premier me Chelsean.
Brazili në fazën e grupeve do të përballet me Marokun, Haitin dhe Skocinë, ndërsa mbetet të shihet se sa larg mund të shkojë “Seleçao” në këtë Botëror. /Telegrafi/