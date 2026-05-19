Bëhet viral reagimi i Neymarit pas mësoi ftesën nga Brazili për Kupën e Botës
Reagimi i Neymarit pas thirrjes në skuadrën e Brazilit për Kupën e Botës është bërë viral dhe ka shkaktuar një debat midis tifozëve, ndërsa veterani 34-vjeçar përgatitet për një tjetër përpjekje për të bërë historinë e futbollit. Një video që tregon reagimin e tij ndërsa lista u shpall shpejt u bë virale.
Një nga momentet më emocionale të futbollit të javës u kap në kamera kur Neymar u rikthye zyrtarisht në ekipin kombëtar brazilian pas një mungese shumëvjeçare.
Për sulmuesin 34-vjeçar, kjo është thirrja e tij e parë që nga paraqitja e tij e fundit në vitin 2023, duke i dhënë fund një pritjeje të gjatë. Për shumë tifozë, vetëm prania e emrit të tij në listën përfundimtare ishte një nga lajmet kryesore të njoftimit.
Megjithatë, ajo që pasoi tërhoqi po aq shumë vëmendje. Një video që është bërë virale tregon Neymarin duke parë shpalljen e listës.
Në momentin që u lexua emri i tij, ish-ylli i Barcelonës dhe Paris Saint-Germain tregoi kënaqësi të dukshme, e ndjekur nga një reagim emocional.
The Last Dance.🇧🇷🐐 pic.twitter.com/sLWqeirDim
— Lyés (@LyesBouzidi10) May 19, 2026
Neymar deri më tani ka fituar Kupën e Konfederatave me Brazilin në vitin 2013 dhe medaljen e artë olimpike në vitin 2016, por ai ende nuk ka arritur të sjellë në shtëpi Kupën e Botës dhe Copa America.
Duke pasur parasysh statusin dhe karrierën e tij, ky mund të jetë shansi i tij i fundit për të bërë diçka të tillë. /Telegrafi/