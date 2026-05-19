Festa e Neymarit nga Ancelotti tërboi brazilianët, shikoni si e pritën rikthimin e tij në ekipin kombëtar
Trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti, njoftoi mbrëmë (e hënë) listën e futbollistëve për Kupën e Botës në Muzeun e së Nesërmes në Rio de Janeiro dhe kur lexoi emrin e Neymar, u ngrit një tërbim i vërtetë mes brazilianëve.
Në sallën ceremoniale të Muzeut të së Nesërmes kishte më shumë se 700 gazetarë dhe kur Ancelotti njoftoi se Neymar ishte midis 26 lojtarëve të ftuar për Kupën e Botës, u ngrit një tërbim i vërtetë dhe, me duartrokitje të zjarrta, gazetarët filluan të brohorisnin emrin e Neymar.
Thirrja e yllit të Santos u prit me entuziazëm edhe në rrugët e Rio de Janeiro. Tifozët u tërbuan, duke mbajtur pishtarë dhe duke brohoritur emrin e Neymar, duke treguar se sa shumë do të thotë për ta golashënuesi më i mirë në historinë e ekipit kombëtar.
Filmei o momento que o Ancelotti anuncia o nome do Neymar para a Copa.
Eu nunca tinha vivido um movimento tão grande em torno da convocação de um jogador para a Copa.
QUE ENERGIA SURREAL! pic.twitter.com/xSRvbWuYAI
— JMV Tips🏅 (@JmvTips) May 18, 2026
Neymar ka shënuar 79 gola në 128 ndeshje për Brazilin dhe nuk është thirrur në ekipin kombëtar që nga viti 2023, pasi ka luftuar me lëndime të shumta dhe është rikthyer në formë.
Ancelotti, por edhe i gjithë publiku brazilian, shpreson që 34-vjeçari do ta udhëheqë Brazilin drejt titullit të gjashtë kampion në performancën e tij “të fundit” në ngjarjen më të madhe botërore.
Kjo do të jetë Kupa e Botës e katërt e Neymar në karrierën e tij, pasi ka luajtur në vitet 2014, 2018 dhe 2022. Në të parin e tij në shtëpi, ai përfundoi i katërti me ekipin kombëtar, dhe më pas Brazili u ndal në çerekfinale në Rusi dhe Katar. /Telegrafi/
La reacción de la gente EN LA CALLE al enterarse que Neymar va al Mundial… saltando, cantando, agradeciendo y hasta LLORANDO.
Locura en Brasil. 🥹🇧🇷 pic.twitter.com/VIkIVum6Gk https://t.co/aZhVMKKAdW
— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026
Marcelo celebrates Neymar Jr’s call. 😁🇧🇷 pic.twitter.com/jVMGNSQbAv
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026