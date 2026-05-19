Portugalia mund t’ia ‘vjedh’ Francës sensacionin e Ligës Premier duke e ftuar në Kupën e Botës, ai mund të gjedh midis tri kombëtareve
Junior Kroupi (19 vjeç), një nga zbulimet më të mëdha të Ligës Premier këtë sezon, mund të jetë një surprizë për trajnerin e Portugalisë, Roberto Martinez, në skuadrën e tij për Kupën e Botës.
Sipas gazetës A Bola, nëse kjo do të ndodhë vërtet, do të dihet sot në orën 13:00 në Qytetin e Futbollit, ku Martinez do të shpallë skuadrën përfundimtare prej 26 lojtarësh që do të marrë me vete në Kupën e Botës në Amerikë, Kanada dhe Meksikë.
Kryqëzimi i tre ekipeve kombëtare
Federata e Futbollit të Bregut të Fildishtë po përpiqet në mënyrë aktive të bindë sulmuesin e Bournemouth, Eli Junior Kroupi, me prejardhje franko-fildishi, që të luajë për Elephants, por 19-vjeçari ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar.
Kroupi e gjen veten në një udhëkryq të rrallë në futbollin ndërkombëtar: ai ka lindur dhe është rritur në Francë, ku ka luajtur në nivelin e të rinjve; ai është i kualifikuar të luajë për Bregun e Fildishtë përmes babait të tij; dhe ai gjithashtu mban shtetësi portugeze përmes nënës dhe gjyshes së tij.
Meqenëse trajneri francez Didier Deschamps nuk e përfshiu atë në listën e lojtarëve për Kupën e Botës, një vend i hapur për Portugalinë, gjë që mund të jetë një veprim strategjik.
🚨 Eli Junior Kroupi could play in the World Cup… For Portugal 🇵🇹🤯
The 19-year-old striker, whose mother is Portuguese, could be the shock on Roberto Martinez's list, which will be announced TOMORROW, reports @abolapt pic.twitter.com/bd67snq7ol
Një nga talentët më të mëdhenj të Evropës
Kroupi nuk është vetëm një nga talentët e rinj në ngritje, por një nga sensacionet më të mëdha në futbollin evropian këtë sezon. Vetëm 19 vjeç, ai u bë adoleshenti i parë pas Robbie Fowler në sezonin 1993/94, i cili shënoi 12 gola në sezonin e tij të parë në Ligën Premier.
Kjo është një arritje mbresëlënëse, veçanërisht duke pasur parasysh se ai luajti në divizionin e dytë francez për Lorient vetëm një sezon më parë.
Emri i tij tani është në librat e skautëve nga klubet më të mëdha të Evropës. Barcelona, Manchester City dhe Arsenal po e monitorojnë nga afër zhvillimin e tij, ndërsa Bournemouth tashmë ka thënë se nuk kanë ndërmend ta shesin atë dhe se edhe ofertat afër 100 milionë eurove mund të mos jenë të mjaftueshme për të filluar negociatat.
Një sulmues modern që luan me instinkt
Nuk janë vetëm numrat që janë mbresëlënës tek Kroupi, por edhe mënyra se si ai e kupton lojën. Në futbollin që po bëhet gjithnjë e më i mekanizuar, ai luan instinktivisht. Ai nuk është një qendërsulmues klasik, dhe as një "dhjetë" i pastër.
Ai është ajo që shumë trajnerë e përshkruajnë si një "nëntë e gjysmë": një sulmues hibrid, i lëvizshëm, inteligjent dhe jashtëzakonisht i vështirë për t'u ruajtur midis linjave.
Numrat që konfirmojnë klasin
Statistikat vetëm sa e konfirmojnë këtë përshtypje: në Ligën Premier ai shënon mesatarisht një gol çdo 121 minuta, i dyti pas Erling Haaland, dhe nga 43 gjuajtje, 20 prej tyre ishin në portë. Ndër lojtarët nën 20 vjeç në ligat kryesore evropiane, vetëm Lamine Yamal ka pasur një performancë më të mirë sulmuese këtë sezon.
Pjekuria garuese e Kroupit është e mahnitshme. Ata që kanë punuar me të te Lorient flasin për një lojtar të fiksuar pas progresit, i cili nuk e humbet kurrë gëzimin e lojës.
Portieri Yvon Mvogo e përmblodhi më së miri këtë së fundmi: "Ai e shijon lojën. Dhe ka disa gjëra që nuk i mëson në shkollën e futbollit".
Një bast për të tashmen dhe të ardhmen
Portugalia ka një bollëk talentësh, përvoje dhe yjesh të provuar, por skuadra ka nevojë edhe për ripërtëritje, energji të re dhe dinamikë të freskët konkurruese.
Është një lojtar i profilit të Junior Kroupi që mund të sjellë vlerë të shtuar, si për të tashmen ashtu edhe për të ardhmen. Ka lojtarë që vijnë në ekipin kombëtar për të plotësuar numrin, dhe ka nga ata që vijnë për të ndryshuar rrjedhën e garës.
Kroupi ka potencialin të jetë në grupin e dytë dhe t’i sjellë dominim Portugalisë, një nga gjashtë pretendentët kryesorë për të fituar Kupën e Botës së bashku me Spanjën, Francën, Argjentinën, Brazilin dhe Gjermaninë.
Nëse Roberto Martinez vendos të bëjë befasi, do të jetë e vështirë të gjesh një lojtar më emocionues se Junior Kroupi. Nëse kjo ndodh, Portugalia jo vetëm që do të marrë një premtim, por do të bëhet një nga yjet e mëdhenj të ardhshëm të futbollit evropian. /Telegrafi/